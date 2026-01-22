警搗太子道西私樓毒品倉檢$520萬貨　6男女精細分工受薪散貨被捕

警方昨日（21日）進行反毒品行動，於太子道西一個私人住宅單位，搗破一個毒品儲存倉庫。警方先截查一名男子，在其身上搜獲毒品，及後在單位內共搜獲20公斤懷疑大麻、800克懷疑可卡因、1860粒懷疑依托咪酯電子（前稱太空油）煙彈、1100支懷疑電子大麻煙及2公斤懷疑大麻油，總市值約港幣520萬。



行動中，警方拘捕4男2女，涉嫌「販運危險藥物」及 「管有工具可作吸食毒品用途 」。他們分別以月薪或日薪受聘，且分工精密，合作管倉、盤點、包裝及派貨。警方估計，不法份子欲趁新春長假，將該批毒品供應到港島和九龍，流入年輕人市場。



行動中，警方檢取20公斤懷疑大麻、800克懷疑可卡因、1860粒懷疑依托咪酯電子煙彈、1100支懷疑電子大麻煙及2公斤懷疑大麻油，總市值約港幣520萬。（陳浩然攝）

港島總區反三合會行動組人員經調查分析，發現有人利用太子道西一個住宅單位作毒品儲存倉庫，並將毒品供應到港島及九龍。警方昨日展開拘捕行動，派員埋伏，於下午發現一名可疑男子在涉案單位走出，遂將他截停搜查，即場在其手持的紙袋中，檢獲60粒依托咪酯電子煙彈。

警員將其拘捕後，押解返回單位搜查，再發現有3男2女在內，並搜出20公斤大麻、800克可卡因、1800粒依托咪酯電子煙彈、1100支電子大麻煙、兩瓶重兩公斤大麻油，以及一批毒品吸食工具及包裝工具；檢獲毒品總市值約港幣520萬。

案中4男2女（37歲至53歲），涉嫌「販運危險藥物」及 「管有工具可作吸食毒品用途 」被捕。他們報稱無業、或任職貨車司機和裝修工人。

港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫指，行動成功搗破一個以私人住宅掩飾的毒品儲存倉庫，並成功將該批毒品堵截，防止流入本地市場。 案中，販毒團夥有非常精密的分工，有人負責做倉管角色，點算毒品；有人負責毒品包裝工作；有人負責做派貨角色，務求提高販毒效率。

據了解，涉事單位月租1.2萬元，由上年10月起開始租用。6名被捕人以日薪或月薪方式受聘工作，報酬幾百至幾千元不等。

吳嘉倫表示，案中檢獲大量依托咪酯、電子煙彈、大麻花和大麻電子煙，有關毒品都是針對年青人吸食的毒品。 警方相信，販毒集團想趁著將至的新春長假，將毒品流入年青人市場。

警方指，不論是依托咪酯還是大麻，均屬毒品，吸毒對身體有不可逆轉的傷害，嚴重可導致死亡。 警方呼籲，新春假期期間，年輕人在娛樂和消遣時，不要因為一時的好奇，或受朋輩的影響，而去參與一些毒品活動，包括吸食毒品。警方提醒家長，應多留意子女生活習慣，包括其朋友圈子，如發現有毒品活動，請即向警方舉報。

警方重申，打擊毒品是警務處處長首要行動之一，警方是會繼續以情報主導的方式打擊毒品。 販毒為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元，市民千萬切勿以身試法。