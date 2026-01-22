4周80宗網戀騙案涉$4900萬 7旬婦情陷「CEO」 按樓借貸失600萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
過去4星期，警方共接獲超過80宗網上情緣騙案，總損失超過4,900萬港元。其中最大一宗涉款逾600萬港元，事主為一名70歲本地老婦，她透過facebook認識一名自稱為上市公司的CEO（行政總裁），被對方誘騙投資黃金。
女事主不虞有詐，不惜將樓宇抵押借貸，分別73次轉賬超過560萬港元，到騙徒指定的銀行戶口；並分2次將共45萬港元現金，交給另一騙徒。直至騙徒失聯，事主始如夢初醒。
警方在facebook「守網者」專頁提醒。若有人只在線上獻殷勤，並談及「高回報投資」，極有可能引你步向人財兩失的危險邊緣。
要避免墮入網上情緣騙案，應堅持與對方直接見面，及拒絕不切實際的投資計劃。如有懷疑，可在守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。
想了解更多「網上情緣騙案」詳情，即上https://cyberdefender.hk/romance_scam/；立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
「愛人」禮物被扣查索清關費 七旬翁墮網戀騙局被呃$14萬兩周40宗網戀騙案涉$1700萬 52歲婦情陷「新加坡商人」失$260萬車Cam｜柴灣女子亂過馬路 車輛慢駛仍照撞 網民嘲：兩個發緊夢有片｜九巴躁漢被指聲浪大發難打人 乘客合力聲討箍頸制止兼報警東涌道房署地盤意外 男工被鋼筋插中臀部送院