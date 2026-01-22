4周80宗網戀騙案涉$4900萬　7旬婦情陷「CEO」　按樓借貸失600萬

過去4星期，警方共接獲超過80宗網上情緣騙案，總損失超過4,900萬港元。其中最大一宗涉款逾600萬港元，事主為一名70歲本地老婦，她透過facebook認識一名自稱為上市公司的CEO（行政總裁），被對方誘騙投資黃金。



女事主不虞有詐，不惜將樓宇抵押借貸，分別73次轉賬超過560萬港元，到騙徒指定的銀行戶口；並分2次將共45萬港元現金，交給另一騙徒。直至騙徒失聯，事主始如夢初醒。



警方在facebook「守網者」專頁提醒。若有人只在線上獻殷勤，並談及「高回報投資」，極有可能引你步向人財兩失的危險邊緣。

要避免墮入網上情緣騙案，應堅持與對方直接見面，及拒絕不切實際的投資計劃。如有懷疑，可在守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。

想了解更多「網上情緣騙案」詳情