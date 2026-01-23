MMA混戰．有片｜荃灣工人街頭群毆　揮拳起腳打到出馬路　4人被捕

今日（23日）上午約9時06分，警方接獲報案指，約20名裝修工人在荃灣馬角街一停車場出入口爭執，期間有人受傷。人員到場後，在停車場出入口一帶發現多人在場爭執，在現場拘捕4名男子，涉嫌在公眾地方打鬥，其中1名男子報稱受傷，由救護車送往仁濟醫院治理。



網上流傳一段片段，可見多名穿著工作服及戴安全帽的工人最初在停車場出入口爭執口角，其後情緒激動，繼而動武，互相推撞拉扯、甚至拳打及起飛腳，更一度打到出馬路中心，場面非常混亂。



多名穿著工作服及戴安全帽的工人爭執口角，其後繼而動武，互相推撞拉扯、拳打及起飛腳，更一到走到馬路中心。(網上片段截圖)

網上流傳片段所見，多名穿著工作服及戴安全帽的工人最初在停車場出入口口角，喧聲四起，期間有相信是保安員介入嘗試調停，但其後一名身穿藍衫的工人上前向穿著紅衫的工人揮拳，雙方隨即爆發衝突，有人推撞拉扯，一名黑衫男子阻止藍衫工人離開，旁邊有人高呼：「報警！」、「呢個X樣！」、「你唔X使郁啊你！」

多名穿著工作服及戴安全帽的工人最初在停車場出入口爭執口角。(網上片段截圖)

一名身穿藍衫的工人上前向穿著紅衫的工人揮拳，雙方隨即推撞拉扯。(網上片段截圖)

及後，有人踢向藍衫工人，場面陷入混亂，眾人由停車場拉扯到行人路，一名紅衫工人遭人拳頭擊中臉部，其後多人更拳打及起飛腳，更打到馬路中心，有人倒地撞向旁邊路牌，有安全帽跌到地面，亦有人高呼：「唔好打！」、「X你老母！」。最終，一名紅衫男子倒地，手按着頭，其後自行站起，眾人亦開始散去。

警方到場後，以「在公眾地方打鬥」，拘捕4名男子，其中1名男子需送院治理。警方正就事件起因作進一步調查。