大興邨傷人｜女戶主傷勢曝光　菜刀割手觸目驚心　直斥：預謀謀殺

屯門大興邨今日（23日）早上發生傷人血案。兩戶份屬樓上樓下的鄰居，因為冷氣機倒汗水問題有積怨，住樓上的60歲獨居漢持刀施襲，導致住樓下的一家三口受傷。其中受傷的女戶主，右手前臂被菜刀割開，傷口甚闊觸目驚心，她顫聲道：「係有預謀謀殺呀！」又不滿早前對方鑿穿其天花，曾報警求助卻不了了之，以致演變成今日的血案。



謝太的右前臂被菜刀割傷，傷口甚濶，要縫針處理。（受訪者提供圖片）

傷者謝太目前留院骨科病房，她憶述事件經過稱，每日早上7時半左右，她帶女兒上學，今早改由丈夫湊：「佢（疑犯）扮撳𨋢，見我老公就拎把刀出嚟。」謝太指，由於每天是固定時間返學，認為對方是有意伏擊：「好在咋，平時係我送，如果唔係，我倆母女死咗喇！」

謝生的衣服染滿血迹。（羅敏妍攝）

謝太稱，雙方積怨源於去年夏天8月，因為冷氣問題爭執，事件有報房署和警方，其間對方更鑽穿地板（亦即謝宅的天花），導致碎石墮下，非常危險。她不滿說：「已經刑事追究，但追追吓，原來（警方）已經close file（結束檔案），如果當時真係刑事，其實已經拉咗佢，可能將佢趕走，唔住呢度喇。」她表示會向警方追究，何以事件不獲跟進。

據她透過房署了解，疑犯獨居，子女早前已經遷出。她強調事件至今，雙方沒有正面衝突：「我哋冇接觸過佢，冇話打架、冇嗌交，變咗防範係少咗，以為路人甲路人丙。」

疑犯由救護車送院。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）

傷者登上救護車送院。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）

警方調查後稱，遇襲一家三口為一對姓謝夫婦（46歲及44歲）及其10歲幼女；被捕人住樓上單位。今早7時半左右，男戶主携幼女坐電梯落樓時遇上被捕人，對方突然從膠袋取出菜刀襲擊父女。

事件中男戶主頸、手指及膝擦傷，女兒嘗試奪刀時左右手擦傷，女戶主聽到叫救命走出來查來，右前臂被刀割傷；案件由屯門警區刑事調查隊跟進。

大興昌興昌樓發生傷人案。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）