大興邨斬人｜CCTV直擊刀漢伏擊　三口家浴血力抗　父狂叫愛女走開

屯門大興邨今早（23日）發生持刀傷人案。一名男子疑因冷氣倒汗水問題，用刀襲擊樓下住客。《香港01》取得紀錄整個血案過程的CCTV片段，直擊涉事家庭在升降機大堂遇襲數分鐘，一家三口力抗疑犯，並嘗試合力奪刀，但疑犯仍激烈反抗。10歲愛女數度欲上前救父，父憂愛女受傷連呼「走開」。一時間走廊頓成修羅場，呼救聲四起，地下及牆壁遺斑斑血跡，場面觸目驚心。雙方糾纏多時，終有鄰居合力協助奪走疑犯的菜刀。數分鐘過程驚心動魄。



今早（23日）7時32分，謝先生正準備送10歲女兒上學，兩父女行至電梯大堂。（受訪者提供）

手持膠袋的疑犯突然現身，隨即從袋中取出菜刀，左手持刀向兩父女施襲。（受訪者提供）

閉路電視拍下驚心動魄的案發經過。事發於今早（23日）7時32分，謝先生正準備送10歲女兒上學，兩父女行至電梯大堂時，手持膠袋的疑犯突然現身，隨即從袋中取出菜刀，左手持刀向兩父女施襲。父女二人受驚後退大叫，謝先生護女心切，隨即衝前以身軀擋格及攔截疑犯，雙方隨即陷入糾纏。謝太聞得呼救聲，亦從單位衝出走廊協助丈夫制止疑犯；女兒亦一度嘗試上前奪刀不果，且右手染血，懷疑負傷跑向鄰居求助。

謝先生與疑犯糾纏之際，謝太聞得呼救聲，亦從單位衝出走廊協助丈夫制止疑犯。（受訪者提供）

一家三口在走廊合力奪刀不果。（受訪者提供）

夫婦合力肉搏 妻箍頸夫按手

此時，有鄰居聞聲開門查看。走廊一片喧嘩，只見謝先生死命控制疑犯持刀的左手，謝太則從後緊箍疑犯頭頸，兩人不斷高呼求救。雖然夫婦二人合力，但疑犯蠻力驚人，始終未能奪走或打甩其手上的菜刀。女兒折返現場，一度想協助父母奪刀，謝先生見狀即喝令女兒「行開」。未幾，一名女街坊趕至了解，並協助報警。此時疑犯仍激烈掙扎，甚至揮拳打走向前護駕的女兒。

謝先生死命控制疑犯持刀的左手，謝太則從後緊箍疑犯頭頸，兩人不斷高呼求救。（受訪者提供）

街坊協助奪刀 疑犯脫困揮拳打面

隨後，另一名身穿灰衫的男街坊聞聲步出，見狀上前協助。混亂間，謝太將疑犯頭部撼向牆身，牆上遺下斑斑血跡；男街坊則趁機奪去疑犯手中的菜刀，並向謝氏夫婦示意危機已除。惟疑犯雖失去武器仍未肯就範，不但猛力推撞謝太，更起飛腳將她踢開。

男街坊則趁機奪去疑犯手中的菜刀，並向謝氏夫婦示意危機已除。（受訪者提供）

疑犯雖失去武器仍未肯就範，不但猛力推撞謝太，更起飛腳將她踢開。（受訪者提供）

謝太一度躲在男街坊身後求援，惟男街坊未有上前協助制服。謝太遂指示女兒「打畀阿婆」，並一度跑回寓所。此時，疑犯突然發難掙脫謝先生，更「兜拳」重擊謝先生面部，兩人隨即扭作一團互毆，雙雙倒地。謝太見狀再次折返，用腳連踩疑犯試圖解圍。

此時，疑犯突然發難掙脫謝先生，更「兜拳」重擊謝先生面部。（受訪者提供）

（受訪者提供）

謝太見狀再次折返，用腳連踩疑犯試圖解圍。（受訪者提供）

謝先生力竭仍死命按壓：我無力啦

雙方糾纏多時，再有一名持拐杖的男街坊挺身而出，用腳踩著疑犯，並以拐杖抵住疑犯左手協助壓制。此時謝先生已筋疲力盡，無奈慨嘆：「我無力啦。」但他仍竭力控制著疑犯雙手不放。此時電梯口已聚集約5名街坊圍觀及了解情況，等待警方到場。