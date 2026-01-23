大興邨斬人｜男戶主細訴半年積怨升級來由　疑犯曾鑽穿天花淋尿

屯門大興邨今早（23日）發生持刀傷人案。樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題埋積怨，衝突最終演變成持刀襲擊。遇襲住戶謝先生受訪時細說，雙方糾紛可追溯至去年夏天，當時疑犯多次投訴及滋擾，其後更曾發生鑽穿天花淋臭水，據知相關液體為尿及煙灰水。直至今早，謝先生送10歲女兒返學時再遇疑犯，對方從紙袋取出菜刀，演變成近身糾纏，其女兒更一度嘗試奪刀，惟不果𠝹傷手，最終要由鄰居協助及報警求助。



謝生的衣服染滿血迹。（羅敏妍攝）

謝先生稱，事件源於2025年8月開始的投訴。當時樓上住戶無緣無故拍門，指其單位地面出現「很多倒汗水」，要求他的冷氣機不要再「向上吹」。謝先生否認相關指控，強調自己一直沒有把冷氣向上吹，「我一向都無向上吹，我避免一下就可以了」。

他續指，數日後管理處保安亦上門轉述投訴，但他認為對方未有釐清事實，「點解人哋投訴你就過嚟話我？你無了解咩事咩？」其後投訴未有明顯結果，雙方關係亦未見緩和。

一周後，謝先生指樓上單位在早上7時至8時開始鑽洞，噪音維持一段時間後更「鑽穿」地板，導致謝先生天花有碎石掉下，並有不明液體流下來。謝先生形容，當時情況驚險，而液體有惡臭，「我啱啱瞓喺床上……石屎跌落嚟，跟手仲有一堆水淋落嚟，臭嘅，唔知乜嚟」。他稱洞口約10毫米、屬一般鑽嘴大小，「很長咁鑽落嚟」。謝太也補充：「搞到報哂警，嗰次已經嚇到癲哂。」又指碎石跌下，相當危險。

謝先生指單位天花遭「鑽穿，導致碎石及不明液體跌下。(謝先生提供)

謝先生指，當時他即時報警並通知管理處，警方其後上樓處理，「當時立即報警，聯絡咗留下座頭管理處，全部都嚟哂」。不過，他指，房署只能按既定機制扣分，「只可以扣他分，一次扣15分」，而涉事住戶其後亦獲釋。謝太直言，如果當時對方被告刑事毀壞，可能現時已經被趕走了。

對於「倒汗水」爭議，謝先生說，對方認為是溫差及冷氣風向所致，並因此責罵其冷氣設定，「就鬥我，你冷氣向上吹」。但謝先生反駁指，自己使用分體式冷氣，不存在相關說法，「我冷氣唔可以向上吹，分體式冷氣，風只會向出面吹同向下吹」。他又表示，房屋署介入後曾嘗試用紙張遮擋天花位置，避免冷風直接影響，但成效「唔知道」。

謝先生提到，雙方曾因滋擾而報警至少兩次，其中一次涉及鑽洞，另一次則是對方在樓梯間等候並試圖理論，令其太太受驚落淚。其後，他按建議安裝攝影機，曾發現可疑男子於升降機口「偷看」，又在近日兩度於門口位置遇到「白頭佬」，懷疑正是樓上住戶，「前日懷疑佢嚟踩線」。

直至今日早上，謝先生準備送女兒上學，太太則站在門口時，再次遇到疑犯在走廊徘徊，對方其後轉身從紙袋取出菜刀。謝先生形容，該刀是「切菜嘅菜刀」，「我諗10吋長嘅，四方形。」

他稱，當下立即上前制止，避免對方揮刀，「我見到，我即刻唔畀佢拉弓，就向住佢撲過去」。其後雙方在走廊及其家門口附近糾纏，「就同佢糾纏，碌嚟碌去」。其間，謝生的10歲女兒一度嘗試奪刀，惟不果並𠝹傷手。

謝先生表示，當時自己一度被壓制，體力耗盡仍未能奪刀，只能大聲呼救求援，「一直㩒住佢，因為我都無力……離開唔到把刀，係咁嗌救命，啲鄰居之後出嚟，幫我拎開把刀，直到警察嚟，我仲係㩒住佢，已經㩒無哂力」。

謝先生稱，自己「無聽佢講過任何話」，僅在對方「拿刀一下」時似乎聽到其發音，但不肯定是否有說話，他慨歎事件本不應發生在自己身上，「其實都唔關我事，冷氣倒汗水……」。

謝太的右前臂被菜刀割傷，傷口甚濶，要縫針處理。（受訪者提供圖片）

謝生的10歲女兒多次想助父母奪刀，但不果並被割傷。（受訪者提供圖片）

疑犯由救護車送院。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）

傷者登上救護車送院。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）

警方調查後稱，遇襲一家三口為一對姓謝夫婦（46歲及44歲）及其10歲幼女；被捕人住樓上單位。今早7時半左右，男戶主携幼女坐電梯落樓時遇上被捕人，對方突然從膠袋取出菜刀襲擊父女。

事件中男戶主頸、手指及膝擦傷，女兒嘗試奪刀時左右手擦傷，女戶主聽到叫救命走出來查來，右前臂被刀割傷；案件由屯門警區刑事調查隊跟進。

大興昌興昌樓發生傷人案。（Facebook「我們唯一的大興邨」群組圖片）