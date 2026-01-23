金鐘太古廣場扶手梯六旬漢疑意外向後跌　「骨牌式」滾下釀4傷

金鐘太古廣場有人在扶手電梯跌倒，4人受傷。今午（23日）約3時55分，數人在太古廣場一期乘搭一條上行扶手電梯時，有人懷疑突然跌倒，釀成「骨牌效應」，驚動多人報警求助。救援人員趕至，發現1男3女受傷流血，幸仍清醒，即場為他們包紮後，均送往瑪麗醫院治理。警方正調查意外原因。



一名老翁在太古廣場一期一條扶手電梯上跌倒，連同後方數人一同滾下電梯受傷，由救護員送院。（陳浩然攝）

現場消息指，事發在太古廣場一期中庭由L1上行往L2的扶手電梯，一名66歲男子乘搭扶手電梯到接近最頂時，懷疑意外向後跌倒，後面3名女子嘗試支撐扶着該男子無果，結果4人「骨牌式」滾下電梯，其他人見狀按緊急掣煞停扶手電梯及報警。最先跌倒的男子面部受傷，其餘3名女傷者則受皮外傷。

據了解，意外後，涉事扶手電梯血跡斑斑，太古廣場職員圍封現場，多名清潔人員清理梯上血跡。

太古廣場一期一條扶手電梯上有數人跌倒受傷，商場事發圍封該條扶手電梯，派員清理血跡。（陳浩然攝）

太古廣場回覆查詢時表示，今午約4時，太古廣場內一條由L1層往L2層的扶手電梯發生意外，一名男士在使用扶手電梯期間向後跌倒，並撞到後方3名訪客，導致4人受傷。事發後，有市民按停扶手電梯。

太古廣場職員隨即抵達現場提供協助，並召喚救護人員到場。救護員到場後為4名傷者進行初步包紮，4人隨後被送往醫院，送院時全部清醒。太古廣場已即時暫停該扶手電梯的運作，並正全力配合警方及機電工程署進行詳細檢查。

太古廣場一期一條扶手電梯上有數人跌倒受傷，商場事發圍封該條扶手電梯。（陳浩然攝）