大圍教友猝死｜死者任職食環署　曾肚痛不適　妻：冇諗過突然就‥‥

大圍文禮路一間教會，今早（25日）有一名42歲男教友暈倒廁內，送院後返魂乏術。與其同行的妻子向《香港01》透露，丈夫生前於食環署任職，昨日（24日）曾肚瀉不適，詎料瞬間便陰陽相隔，「以為食錯嘢，冇諗過突然之間就‥‥‥」



42歲男事主在大圍文禮路一間教會的洗手間內暈倒，送院搶救後不治。（Google Maps截圖）

姓何男死者與妻子二人，居於荃灣。據了解，何男生前於食環署任職督察，曾向妻子提及需輪班返夜，工作時間不穩定，並曾感到胸口痛，但並無檢查或求醫，惟其後工作時間已回復正常，毋須輪班。

今早約10時，何男偕妻子往上址出席教會崇拜。何妻向記者透露，獲其他教友通知，才驚悉丈夫暈倒廁內，「今朝仲好哋哋，當時佢話肚痛，要去廁所，跟住有人同我講有人喺男廁暈咗‥‥‥」她指，丈夫前往如廁至被發現暈倒，前後約十多分鐘。

何妻續稱，丈夫的母親因心臟病離世，未知丈夫是否與心臟問題有關，但丈夫平日有打網球、壁球等運動，身體一向健康，雖曾感胸口痛，但毋須入院，因此沒有身體檢查，「噚日（丈夫）講有啲唔舒服，又肚痾，以為食錯嘢，冇諗過突然之間就‥‥‥」

事主被送到沙田威爾斯親王醫院搶救後，終告不治。（資料圖片）

案發在今日（25日）上午約11時26分，姓何（42歲）男事主在文禮路10號一間教會的洗手間內暈倒，其家人大驚報警。人員接報到場，發現何男陷於昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，證實不治。警方正調查事件，將安排驗屍確定死因。