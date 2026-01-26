錦田奪命車禍｜釀一死兩傷　25歲Audi男司機涉危駕致死等三罪被捕

錦田昨日（25日）凌晨發生致命車禍，65歲的士女乘客送院後死亡，兩車司機亦分別受傷。現場消息稱，警方在車禍現場距離大約5米的花槽發現有兩個車牌、牛肉刀和衣物等。



根據警方調查，昨（25日）私家車男司機及女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕。警方今（26日）表示，經進一步調查後，涉案的25歲私家車男司機另涉嫌危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，現正被扣留調查。



涉事新界的士翻側，私家車氣袋彈出，車頭嚴重損毀，泵把和其他零件飛脫。（李家傑攝）

事發於昨（25日）凌晨約零時24分，一名25歲男子駕駛一輛私家車沿錦田公路往八鄉方向行駛，一名60歲姓鄭男子則駕駛一輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當駛至近映河路交界時，該輛的士右轉駛向映河路時，與該輛私家車發生碰撞而導致至翻側。

據了解，該輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，疑打算右轉切入映河路，被沿錦田公路往八鄉方向直駛的Audi直駛攔腰猛撼。的士捱撞後，被拋起凌空「跨欄」飛墮行人路向右翻側，左邊車身嚴重損毀，60歲男司機與女死者均被困。

該名的士司機及一名65歲姓莊女乘客被困車內，由消防員救出。該名女乘客全身多處受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於凌晨1時45分被證實死亡。該名男的士司機頭部受傷，而該名私家車司機左手受傷，均清醒被送往博愛醫院治理。一名20歲姓黎私家車女乘客沒有受傷，毋須送院。

現場消息稱，警方在車禍現場距離大約5米的花槽發現有兩個車牌、牛肉刀和衣物等。經進一步調查後，該名男私家車司機及私家車女乘客涉嫌管有攻擊性武器被捕。新界北總區交通部特別調查隊第二隊及元朗警區刑事調查隊第十二隊正跟進調查案件。

今（26日）警方表示，經進一步調查後，該名25歲男司機另涉嫌危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800 或3661 4759與調查人員聯絡。