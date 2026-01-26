「美女」Threads送羽毛球拍18歲仔中伏　一周274網購騙案涉$135萬

網購騙案禁之不絕，警方在過去一星期，已接報最少274宗相關騙案，當中超過41宗與社交平台Threads相關，總損失金額超過135萬元。



警方特別提到，近日Threads出現假扮贈送羽毛球拍的詐騙帖文。一名18歲青年誤信帖文，按指示私信該帳戶後，對方稱會經7-11便利店收貨，但男事主再根據指示，在假冒便利店的釣魚網站（https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544）作認證帳戶，並分兩次轉帳到對方的個人戶口，結果損失近5萬元，始揭發受騙。



有騙徒在Threads發帖，假扮送出羽毛球拍，藉機騙款。（Threads截圖）

警方指，涉案Threads帳戶使用「美女頭像」，發帖稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人。」

根據警方「守網者」facebook帖文截圖，涉案Threads帳戶的頭像，為一個女子身穿短褲、左手舉起「V」字手勢的照片；相關帖文除以文字稱送出羽毛球拍外，亦附上多張羽毛球拍的照片。

該帳戶在1月14及15日連續兩日發出有關BLACKPINK演唱會的帖文後，1月19及20便連續兩日發出內容相同的贈送羽毛球拍帖文，有不少人留言表示「有興趣」，或詢問店舖位置，發帖者均只要求留言者私訊聯絡；亦有網民識破騙局，留意指「邊有可能」、「呃人㗎唔好信」。

有騙徒在Threads發帖，假扮送出羽毛球拍，藉機騙款。涉案帳戶的頭像，為一個女子身穿短褲、左手舉起「V」字手勢的照片。（Threads截圖）

警方提醒市民，世上沒有免費午餐，無論使用任何社交平台，即使對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉帳作認證，十居其九是假。市民如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk) 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，查看涉案網站是否有可疑。