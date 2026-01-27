景林邨魚池死魚｜漁護：已給建議管理公司　去年8月曾接龜池投訴

將軍澳景林邨清洗屋邨魚池，導致過百條魚斃命的事件，引起關注。警方列作「殘酷對待動物」跟進，愛護動物協會證實有119條魚疑因缺氧死亡，82條魚和4隻龜存活。漁農自然護理署回覆《香港01》指，已就魚池管理問題，向有關管理公司提出改善建議；而就龜池，曾於2025年8月接獲投訴，派員巡查後，管理公司已就涉事龜隻作出合適安置。



今早所見，魚池內有魚仍未撈起，奄奄一息。（翁鈺輝攝）

漁護署稱，署方轄下的動物管理中心昨晚（26日）接獲警方通知，指將軍澳景林邨一魚池發現一批魚類死亡，懷疑涉及殘酷對待動物，署方人員遂到場跟進。人員今午（27日）聯同愛護動物協會人員再到場巡查，並就魚池管理問題，向有關管理公司人員提出改善建議。

署方轄下的大龍獸醫化驗所，暫未就有關案件接獲轉介求助。署方的獸醫病理專家會因應警方要求，提供獸醫病理學服務，包括解剖檢驗，報告會遞交警方以協助案件調查。

此外，署方曾於2025年8月，接獲有關景林邨龜池的投訴，並派員到場巡查。人員就有關龜隻的動物福利事宜，向有關管理公司人員提出跟進要求及改善建議。有關管理公司人員其後已就涉事龜隻作出合適的安置。

愛協早前表示，據了解，清洗魚池工作由昨天中午開始，工作人員將池內約200條魚，分別放置在3個容器內，環境十分擠擁。情況至昨晚仍未有改善，懷疑因為工人疏忽，引致大量魚隻死亡，隨即聯絡警方及愛協。

愛協督察在場調查後，發現有大約一半魚死亡；現場只有一個水泵正在運作，初步懷疑該批魚因為缺氧而死。現場初步點算後，有114條魚死亡，82條魚及4隻龜仍然生存。愛協督察今日再度聯同漁護署到場視察，再發現另有5條魚死亡。目前仍然存活的魚，已暫時安置於屋苑內另一個水池。

愛協督察及漁護署向屋苑管理公司提出三項改善要求：（一）盡快為備用水池注滿清水；（二）盡快將仍留在主水池內的魚隻轉移至備用水池；（三）於備用水池內加裝足夠的增氧氣泵。屋苑管理公司已即時落實第一及第二項建議，並已訂購額外氣泵以應對第三項要求。

此外，愛協亦正積極聯絡其他動物保護機構，商討逐步安置事件中涉及的魚類及龜隻，為牠們提供更合適的照顧。

今日職員將魚兒移到龜池。（黃煦緻攝）

據知，市民昨晚發現景林邨魚池有大量魚死亡後，向動物組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」求助，並公開現場照片。相中可見，現場有數個載有魚的小魚池，內有一些仍然生還的魚；惟有最少一個膠箱載滿死魚。該市民在文中指出，希望有人可提供氣泵，搶救仍然生存的魚，惟倖存的魚不少已很虛弱。

警員1月26日在場點算死魚數量。(網上圖片)

警方表示，昨晚約8時01分接報，寶林北路38號一個魚池旁邊，發現有魚被放在3個箱內，部分魚死亡，懷疑曾被人不恰當對待。警方到場經初步調查後，將案件由「求警協助」改列為「殘酷對待動物」跟進，交予將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

《香港01》記者今早約8時半到景林邨，已見有清潔工人在場。據了解，他們將魚池內餘下約40條魚撈起，移到另一邊的龜池，然後開始清洗魚池。不過，現場可見，魚池內仍然有魚，並非全部撈起。

景林邨洗魚池慘變兇案現場，過百條魚死亡。(圖片來源：FB/香港救援鳩鴿及雀鳥)

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法；一經定罪，最高可被判處罰款20萬元及監禁3年。