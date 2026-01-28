跨部門油尖打擊非法勞工和掃黃　30男女被捕

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員昨日（27日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕30人，分別是26名內地女子、一名內地男子、兩名外籍女子，以及一名本地男子，年齡介乎18歲至57歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」。所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由相關部門跟進。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

據了解，所有被捕內地女子中，有25人持雙程證到港，餘下一人持護照入境；涉案內地男子則雙程證到港。至於兩名被捕外籍女子分別來自菲律賓和印尼，持有行街紙和香港身份證。

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。