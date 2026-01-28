宏業薄扶林碧瑤灣項目停工　工人爬棚架追薪數百萬元　消防開氣墊

薄扶林老牌豪宅碧瑤灣與大埔宏福苑同由「宏業建築工程」承辦大維修，大火後被揭棚網報告疑造假，宏業兩名董事及一名工程顧問火災後被捕。由於宏業兩名「獲授權簽署人」（AS）包括因火災涉誤殺被捕的黃忠基已辭任，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程，多個項目需要停工。



其中薄扶林碧瑤灣項目，在今（28日）早約10名工人，到碧瑤灣拉橫額，追討9月至12月的欠薪。有工人爬上棚架，並大力搖晃表示抗議，消防鋪設救生氣墊戒備。



有工人爬上棚架，並大力搖晃表示抗議。（黃偉民攝）

上午9時，約10名工人在碧瑤灣一幢正在搭建棚架的大廈旁，拉起寫上「有汗出無糧出」的橫額，更有工人爬上並搖晃棚架表示抗議，驚動警方及消防人員到場，鋪設救生氣墊戒備。

有工人表示，自去年9月份被欠薪，被拖欠3個月糧，當中牽涉搭棚、水喉工人，數十名工人共被拖欠數百萬元，「業主立案法團一毫子無出過，變相承建商、分判無糧出」。

消防鋪設救生氣墊戒備。（黃偉民攝）

另有工人表示，宏業已收到第一期工程費支票，惟宏業目前沒有「獲授權簽署人」（簡稱AS），因此不能收錢向工人支薪。

翻查資料顯示，大埔宏福苑發生五級大火後，其中一名AS已離任。屋宇署其後證實，僅餘一名AS、因火災涉誤殺被捕的黃忠基亦已辭任，由於現時沒有獲授權簽署人代其行事，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。

早在去年12月15日，由於宏福苑火災後宏業資產遭凍結，導致工程停擺，有近40名棚架工人到碧瑤灣拉橫額，追討9月至11月，逾100萬元工資。當時勞工處回覆指，已收到相關求助，並即時聯絡涉及的次承判商、直屬僱主及工人代表，協調商討解決工人欠薪事宜。