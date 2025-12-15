宏業薄扶林碧瑤灣項目　搭棚工追薪百萬元　早前揭棚網報告涉造假

薄扶林老牌豪宅碧瑤灣與大埔宏福苑同由「宏業建築工程」承辦大維修，大火後被揭棚網報告疑造假，警方重案組正立案調查。宏業兩名董事及一名工程顧問火災後被捕，位於新蒲崗的辦公室大堂水牌及單位門外大招牌已經拆走；宏業亦在市建局「樓宇復修公司登記計劃」中除名。



今（15日）早近40名棚架工人，到碧瑤灣拉橫額，追討9月至11月，逾100萬元工資。工會到場了解，並將於周六與管理公司等相關人士開會，商討可否以未繳宏業的工程費，直接支付工人們的薪金。



碧瑤灣有約30名工人到場追薪。（翁鈺輝攝）

碧瑤灣目前已經拆除棚網，棚架則仍然聳立。今日（15日）上午9時許，碧瑤灣30多名搭棚工人拉橫額追薪，聲稱被宏業拖欠超過100萬元薪金。香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑到場了解事件及協助工人，他指，碧瑤灣其中3幢大廈，其中包括25座的搭棚工程由今年9月份開始，直至11月發生宏福苑火災後宏業資產遭凍結，導致工程停擺。有約30至40名搭棚工人遭欠薪，涉款超過100萬元。

他指工人今日前往勞工處求助，並已知會碧瑤灣物業管理處關於欠薪事宜，本周六工人代表、工會及其他相關人士將會商量將未繳付宏業的工程費，能否「特事特辦」先支付給工人。另外，據他所知，碧瑤灣的泥水工人亦遭欠薪，但未知涉及金額。

《香港01》已向勞工處查詢事件。

現場是碧瑤灣。（翁鈺輝攝）