警新界南放蛇捉白牌車　拘兩男司機扣兩車

新界南總區交通部於今日（28日）在區內打擊「白牌車」，「放蛇」喬裝乘客截獲兩輛非法載客取酬的私家車，拘捕兩名分別51及55歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」。他們均已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。



據悉，兩趟車程起步及終點均在新界南區內，「放蛇」警員乘車到達青衣後拘捕司機，兩程車費分別數十至約100元。涉案兩部私家車被扣查作進一步檢驗。



涉案兩部私家車被扣查作進一步檢驗。（羅敏妍攝）

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察魏嘉豪表示，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰1萬元及監禁6個月，再犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方亦呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，車輛第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。