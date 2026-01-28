假破產服務誘騙百人借貸　呃$1000萬「手續費」　警瓦解團夥拘7人

警方於前日（26日）瓦解一個詐騙集團，以「串謀詐騙」罪拘捕5男2女（28至38歲），指他們涉嫌以提供虛假破產服務為幌子，騙取高昂手續費，估計牽涉100名受害人，涉及金額或高達1,000萬元。行動中，人員檢獲多部電腦器材及手提電話，以及約177萬元現金，更發現詐騙集團設立「業績龍虎榜」，「鼓勵」成員向更多人行騙。



警方強調，香港絕無所謂的「個人小型破產計劃」；任何人若刻意淡化破產後果，訛稱可以「破產但又可以上會買車買樓」，或是「唔使還債、又唔影響信貸」，皆是百分之百的謊言與誤導。 市民如懷疑曾被案中的犯罪團夥或任何人以同一手法詐騙，請致電3661 2776與新界南總區反詐騙組聯絡。



警方發現騙徒由電話詐騙中心（Call Centre）、會計公司到財務公司，已形成一條龍的產業鏈。圖為詐騙集團的行騙手法。（警方提供）

一條龍詐騙鏈 受害人落搭貸款即被取走

新界南總區反詐騙組第三隊總督察林俊康交代案情指，警方留意到區內有不法分子透過提供「虛假破產服務」，從而向受害人騙取高昂手續費。去年，警方共接獲4名受害人報案，指他們接到電話推銷，聲稱可協助申請低息貸款。其後，受害人被邀至葵芳一個訛稱為會計公司的地點，由兩名職員推銷所謂「個人小型破產計劃」，稱參與計劃後無需償還現有債務，且不受破產令限制，例如仍可購買物業、車輛或申請貸款等。

當受害人表示有興趣後，隨即會被另一名職員帶往一間位於尖沙咀的財務公司，並以高達47%的年利率借貸，金額由3.8萬至17萬元不等。受害人取得貸款現金後，該職員隨即以「轉介手續費」名義取走款項。受害人再被轉介至指定的律師樓辦理所謂的「個人小型破產計劃」。

惟當受害人向律師樓查詢時，才驚悉是在申請正式破產程序，而所謂的「個人小型破產計劃」並不存在，而他們亦無法與先前推銷的騙徒取得聯繫。結果，受害人不僅未能解決原有債務，更因新借的款項被騙徒取走而蒙受額外損失，並需要債還新的貸款。

據了解，報案的4名受害人遭轉介至相同的一兩間律師樓，現階段無證據顯示律師樓與案件有關。

新界南總區反詐騙組第三隊總督察林俊康交代案情。（羅敏妍攝）

警方接報後展開透過深入調查，最終鎖定一個本地犯罪集團，其據點包括一間位於葵芳的無註冊的聲稱會計公司、一間位於尖沙咀的財務公司，以及一間同樣位於尖沙咀的電話詐騙中心（俗稱Call Centre）。

警搜3據點拘7男女 一受害人力挽狂瀾取回騙款

新界南反詐騙組於前日（26日）採取行動，其間留意到一名疑似受害人，由一名目標男子從該間尖沙咀財務公司帶出，並將一疊現金交予該名男子，警方見時機成熟即時上前將他截停調查，並成功取回合共7萬元騙款。調查後得知該名受害人被同一個犯罪集團，以同樣手法推銷所謂的「個人小型破產計劃」，而該名目標男子亦被警方以「串謀詐騙」罪拘捕。

警方隨即在3個地點採取搜查行動，再拘捕6名犯罪集團成員：

．在會計公司拘捕一名董事及一名職員，涉嫌負責向受害人推銷虛假破產計劃．

．在持牌財務公司拘捕一名董事及一名職員，涉嫌以接近法例許可上限的高利率，安排貸款予會計公司轉介的受害人，並堅持以現金交收款項，方便團夥成員其後取走款項。警方搜查時，一名姓徐女職員曾拒絕開門，最終警方在警告無果後破門而入，該職員事後被發現曾藏起電腦硬碟以阻礙警方搜證，她遂因「妨礙警務人員執行職務」而被捕。

．在電話詐騙中心拘捕一男一女，涉嫌透過電話推銷（Cold Call）進行詐騙。

詐騙集團分工明確 設業績龍虎榜鼓勵行騙

林俊康續指，該詐騙中心面積約1,000平方呎，內有大量電話推銷講稿、載約300個電話號碼的清單，包括號碼持有人的姓名和身份證號碼，以及借貸文件。警方相信集團從不法途徑，取得潛在受害者的個人資料及聯絡方法，從而接觸並嘗試詐騙他們，初步估計涉案受害人超過100名。集團更設有「業績龍虎榜」，以鼓勵成員加強行騙以爭取「業績」。

集團分工明確，有人負責以電話接觸受害人並介紹他們所謂的「個人小型破產計劃」；有人負責面見及游說，並以會計公司作為幌子，增加受害人的信任，引誘受害人受騙；有人陪同受害人申請貸款，其後馬上從受害人手上取走貸款。

行動中，警方以「串謀詐騙」罪拘捕7名本地人，並檢獲大量證物，包括17部電腦、超過20部手提電話，以及約177萬元現金、名貴手錶和手袋等懷疑犯罪得益。被捕人已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。警方行動仍在繼續。

警方呼籲市民，對任何主動推銷借貸、債務重組或破產服務的電話必須保持警惕。任何人以清債或破產為名進行詐騙，警方定必依法嚴肅處理。

誘騙負債受害人借貸 予假希望榨乾榨淨

新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑表示，近年騙徒的手法越趨「專業化」，不再於街頭派發傳單，而是打著旗號，假借「會計公司」或「債務重組顧問」等受市民信賴的專業身份，推銷巧立名目的「債務重組計劃」，藉此誘騙受害人繳交手續費。

曹世樑指出，騙徒的劇本非常簡單，首先以「卡數一筆清」或「舊債唔使還」等噱頭吸引受害人；接著利用受害人在沉重債務壓力下的焦慮與無助，在他們心理最脆弱的時刻，給予一個可以「翻身」的假希望，進而將受害人新借得的貸款「榨乾榨淨」，使他們的處境雪上加霜。

新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑分享防騙訊息。（羅敏妍攝）

針對這類騙案，新界南防止罪案辦公室提供3個貼士，教導市民如何預防。第一：個人資料已成為騙徒的「敲門磚」，掌握你的個人資料正是危險信號。即使對方能非常精準地說出你的個人資料，例如姓名、身份證號碼、住址、欠債銀行，甚至租用寫字樓辦公、滿口專業術語，都不代表其身份可信。

在是次案件中，警方發現騙徒由Call Centre、會計公司到財務公司，已形成一條龍的產業鏈。他們透過非法渠道，早已掌握受害人詳盡的個人及財務資料。因此當騙徒致電時，能精準說出受害人的詳細資料。後續的專業術語、寫字樓場景、精心編排的對答，全部都是為了營造「正規、專業、可信」的假象，目的只有一個：令受害人徹底放下戒心。

因此，警方強調，對方能夠說出你的個人資料，絕對不是可信的證明。恰恰相反，千萬不要因為對方知道你的底細便放下戒備，更不應盲目跟從其指示轉帳或借貸。

警方在3個地點採取搜查行動，拘捕共7名犯罪集團成員。（警方提供）

第二：香港絕無所謂的「個人小型破產計劃」。在香港，正式的個人自願安排或破產程序，必須經由持牌律師或會計師處理，並最終由法庭批核，絕無所謂可以繞過法庭的「小型破產」。任何人若刻意淡化破產後果，訛稱可以「破產但又可以上會買車買樓」，或是「唔使還債、又唔影響信貸」，皆是百分之百的謊言與誤導。

市民切忌輕信中介的片面之詞便繳交高額手續費。在作決定前要「停一停，諗一諗」，應向合資格專業人士、破產管理署、公營或非牟利債務輔導機構查證了解，多聽取獨立的專業意見，才作決定。

第三：核實可疑來電者的身份。若來電者自稱是某銀行或機構職員，正確的做法是詢問其全名、職員編號及所屬部門，隨即掛斷電話，再致電官方客戶服務熱線核實；千萬不要撥打對方提供的電話號碼進行核實，也不要在通話中即時提供更多個人資料。若市民接獲任何可疑來電且無法判斷真偽，應致電警方的「防騙易」熱線 18222，或使用「防騙視伏器」手機應用程式進行查核。

最後，最關鍵的一道防線，永遠是提高警覺性。面對債務困難，感到焦慮雖是人之常情，但務必「保持冷靜，保持懷疑」。當任何聲稱能「極速、完美」解決所有債務問題的方案出現時，便是危險的警號。

新界南總區高級警司（刑事）姚永勤（中）、新界南總區反詐騙組第三隊總督察林俊康（右）及新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑（左）交代案情。（羅敏妍攝）

新界南總區高級警司（刑事）姚永勤總結指，打擊詐騙罪行是警務處處長的首要行動項目之一，警方一直透過多元渠道向市民宣傳防騙信息，並積極與不同機構合作，包括銀行業界及電訊商等，致力提升公眾防騙意識。

然而，防騙工作不能單靠警方及業界的努力。阻止騙案的第一道防線，始終是市民自身的警覺性和防騙能力。警方提醒市民提高警惕，切勿誤信一些可以無需償還現有債務，及不受破產令限制的破產計劃，且並將防騙信息傳遞給親友，切勿誤墮騙案陷阱。

警方重申「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。