「玩具車」觀塘穿梭　警埋伏拘釘牌騎士涉5罪　揭淘寶購車

社交平台Threads昨日 (27日) 流傳一則帖文，可見有一輛的士及一輛電單車正在觀塘康寧道及物華街燈位候燈。惟定睛一看，不難發現該輛電單車非但沒有掛上正規車牌，反而掛上「玩具車」的膠牌，明目張膽地違規駕駛。帖主在文中直言：「可以咁出街？」帖文引起網民熱議，不少網友好奇該車的車種，「似單車喎」、「電雞，但成架電單車咁」、「早幾日都係觀塘見過，肯定係電動單車嚟」。



警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動調查案件，翻查閉路電視後鎖定並埋伏涉案男子，今日將他拘捕。據了解，該名男子2024年10月已被法庭吊銷牌照。他一個月前於在淘寶網購平台上，以幾千元購入涉案車輛，該車時速最高可達50公里。



有人駕一輛掛有「玩具車」膠牌的電動可移動交通工具，在觀塘康寧道及物華街燈位候燈。（Threads@keith.cheng.9216）

現場消息指，袁男多年前曾駕駛電單車與一輛的士相撞，法庭2024年10月宣判他需要吊銷駕駛執照，直至他重考並通過駕駛考試。惟袁男一直未有履行，牌照吊銷至今。他約一個月前於在淘寶網購平台上以幾千元購入涉案車輛，該車時速最高可達50公里。

據知袁男居於牛頭角樂華邨，他每日驅車約2.9公里，至觀塘創業街一車房上班。他不時駕車穿梭馬路行人路、在馬路上左閃右避，險象環生，嚴重危害途人安全。東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（28日）下午開始埋伏，並於傍晚在巧明街小巷包抄下班的袁男，成功將他緝拿歸案。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（28日）下午開始埋伏，並於傍晚時分在巧明街小巷包抄袁男，成功將他緝拿歸案。（左朗星攝）

+ 2

警方表示，留意到傳媒報道，指懷疑有人沿觀塘康寧道往物華街方向駕駛電動可移動工具。東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動調查案件，經深入調查及翻查銳眼計劃下的閉路電視後，鎖定一名涉案男子。

人員今日（28日）下午在觀塘巧明街展開埋伏行動，並拘捕一名47歲姓袁本地男子，涉嫌「被取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛」，他現正被扣留調查。