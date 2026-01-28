強制巴士戴安全帶｜馬鞍山九巴疑遭剪斷兩條安全帶　職員報警

巴士強制佩戴安全帶新法例1月25日生效，乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。今日（28日）是新例生效第4日，馬鞍山有巴士上的安全帶疑被剪毀。



警方今日傍晚約5時34分，接獲九巴職員報案，指在錦英苑公共運輸交匯處，發現一輛行駛86K線的巴士，有安全帶被剪爛。案件暫列「刑事毀壞」跟進。現場消息指，涉事86K車長駕車回到總站，在上層近車尾發現兩個座位的安全帶被剪斷。

馬鞍山一輛86K線九巴上兩個座位的安全帶被剪斷。（讀者提供）

九巴回覆《香港01》查詢表示，今午約5時，九巴一輛由沙田站開出的路線86K巴士，駛至錦英苑總站後，兩名乘客向車長表示上層有安全帶懷疑被剪斷。車長發現後向公司報告，職員於是報警。九巴對破壞安全帶的行為予以嚴厲譴責，強調不會姑息任何蓄意破壞巴士設施的行為。