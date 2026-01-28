警方、入境處及勞工處聯手反黑工　搜查多個黑點拘20人包括僱主

警方東九龍總區機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境事務處及勞工處人員，今日（28日）在東九龍區內展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查多個罪案黑點。



行動中，人員共拘捕20人（24至64歲），包括持雙程證的10男6女內地人、兩名分別持身份證及行街紙的印尼籍女子，以及兩名本地男子。他們分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「未獲入境事務處處長授權而逗留在香港」。所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，人員共拘捕20人。圖為部分被捕人。（警方提供）

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解令離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。