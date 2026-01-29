有片｜西貢鹹田灣現腐爛鬚鯨屍體　料明日完成清理　漁護籲勿前往

今日（29日）早上10時許，有網民上載短片及圖片到「小紅書」，可見一具鯨魚屍體被沖上西貢鹹田灣沙灘，屍體已嚴重腐爛，相信死去一段時間。拍片者形容：「都腐爛了，好臭。」



漁護署晚上發出新聞稿，指該鯨魚屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計明日完成，期間市民應避免前往該處。署方初步估計其屬於鬚鯨（Baleen whale）；根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。



漁農自然護理署今日（29日）早上接獲1823轉介，於西貢鹹田灣水域鯨魚屍體，已圍封現場調查，料明日完成清理。（漁護署圖片）

漁農自然護理署表示，今早接獲1823轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體。漁護署人員隨即聯同香港海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場進行調查。

初步檢視顯示，屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計明日完成。期間，市民應避免前往該處，以免妨礙屍體棄置工作並造成危險。

該條死亡鯨魚並非本地物種，初步估計其屬於鬚鯨（Baleen whale）。根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。

漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應立即致電1823或透過1823手機應用程式通報，同時市民必須與鯨豚保持距離，注意個人安全，以免發生危險。

根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。

一條鯨魚擱淺在沙灘，屍身嚴重腐爛。（小紅書圖片）

食環署回覆《香港01》查詢時表示，署方接獲漁農自然護理署通知，指在西貢鹹田灣一沙灘發現一鯨魚屍體，稍後會將其移往指定地點，由署方安排承辦商接收及運往堆填區處置。

