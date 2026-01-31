青年入歧途非絕路　戒依托咪酯重生領獎學金　警伴同行盼照亮前路

青少年成長路上面對無數誘惑，一時行差踏錯，並不代表人生就此「劃上句號」。警方新界南總區刑事總部防止罪案辦公室的青少年保護組，專責跟進接受「警司警誡」的青少年。這些青少年會進行為期兩年、或直至18歲的監管，期間專責警員會進行不定期家訪，深入了解他們在監管期間的生活狀況及需要。這項監管計劃不單是法律的延伸，更為青少年提供改過自新的機會。



警員會擔任「同行者」的角色，陪伴青少年走過迷惘期，教導他們正確地釋放情緒、建立正向價值觀及增強守法意識。新界南總區刑事總部防止罪案辦公室高級督察李金鵬和青少年保護組警員馮靜而相信「生命影響生命」，陪伴誤入歧途的青少年，引領他們重回正軌，活出一個更美好的未來。



香港警察新界南總區刑事總部防止罪案辦公室的「青少年保護組」。（蔡正邦攝）

欠缺家庭關懷 誤入歧途墮「同輩認同」陷阱

李金鵬指出，青少年內心深處極度渴望被關懷與了解，惟接受警司警誡的青少年大多家庭背景複雜，父母往往因忙於謀生而無暇兼顧子女情感需求。在缺乏家庭溫暖的情況下，這群青少年容易轉向結識童黨，試圖從同輩認同中尋找自我價值。

李又補充，情緒與家庭問題常導致青少年的正向觀念及守法意識變得薄弱，令他們只看重剎那間的「光鮮刺激」、追求曝光被關注與同儕認同，卻忽略了背後沉重的法律後果。

新界南總區刑事總部防止罪案辦公室高級督察李金鵬指，情緒與家庭問題常導致青少年的正向觀念及守法意識變得薄弱，令他們容易誤入歧途。（蔡正邦攝）

弱化警員身份界線成同行者 打破心牆伴成長

然而，警方與青少年建立信任並非易事。馮靜而直言，青少年普遍對警方存有戒心，「佢哋會覺得警察好像係代表法律制裁，先入為主覺得我哋係處分者」，導致他們擔心說錯話會帶來後果，故選擇拒絕溝通或隱瞞真相。為了打破隔閡，青少年保護組警員聯同社工會在青少年接受警司警誡當日到場，與他們建立初步認識，並透過日後多元化的活動互動，弱化警方職位的界線，引導青少年打開心扉分享。馮靜而相信：「我哋警察不只是一份工作，你好似光一樣，你永遠唔知道可以照亮邊個，將佢哋帶出黑暗。」

新界南總區刑事總部防止罪案辦公室青少年保護組警員馮靜而提到，青少年普遍對警方存有戒心，透過互相認識及不同互動，弱化警方職位的界線，引導他們打開心扉。（蔡正邦攝）

在過去三年的工作中，馮靜而接觸過不少個案，當看到青少年經過「警司警誡」後，行為及性情上顯著進步她都會感到滿足。她舉例，曾有一名因犯刑事毀壞被捕的青少年，性格偏激且極度抗拒關心，溝通態度亦為敷衍。

後來馮靜而發現，其性格安靜內斂，加上與家人、同學關係疏離才築起心牆。在人員透過多次家訪與關懷後，對方漸漸產生轉變，變得願意主動分享日常生活，更願意主動與家人修補關係，令她深感鼓舞。在與這些青少年溝通的過程中，馮靜而體會到青少年時需要被聆聽：「唔好急於糾正佢哋或者說教，要俾佢哋講自己嘅想法。」

見到青少年日漸進步，樂於分享，馮靜而深感滿足。（蔡正邦攝）

「依托咪酯」（前稱「太空油」毒品）為時下青少年群體中盛行的新興毒品，李金鵬與馮靜而分享，一名背景複雜且結識童黨的青少年，因吸食「依托咪酯」導致健康出現警號。馮靜而提到，該名青少年在健康、性情與家庭關係惡化的多重打擊下，參與了防罪辦舉辦的禁毒活動，隨後更主動聯絡青少年保護組及社工求助。李金鵬欣喜觀察到該名青少年在戒除毒癮後，學業成績顯著進步，甚至獲頒獎學金，最重要是其性格與氣場明顯改變，變得積極向上。

李金鵬樂見青少年在戒除毒癮後，學業成績及性格氣場均有顯著變化。（蔡正邦攝）

舉辦多元活動引導安全「放電」 實踐「有溫度」地執法

為了提供安全及正確釋放情緒的渠道，以及灌輸正向價值觀及守法意識，新界南防罪辦聯同學校、社工、家長及社福機構合作，籌辦不同歷奇活動及工作坊等供青少年「放電」，包括參觀禁毒中心、舉行性教育工作坊、防罪講座。另外，亦有舉辦「社教警懲」計劃，內容包括讓青少年了解警隊運作、參觀懲教署工作環境等，讓他們反思走錯路的代價。

李金鵬認同每個人都有情緒，希望藉著不同活動能讓青少年學會在沒有傷害自己及任何人，以及不可以犯法的前提下釋放情緒。

新界南防罪辦聯同學校、社工、家長及社福機構合作，籌辦不同歷奇活動及工作坊等供青少年「放電」，同時亦會在學校舉行防罪講座。（蔡正邦攝）

警司警誡過程中，家長是警方重要的合作夥伴，同時他們而言亦是個「出口」。李金鵬憶述，有家長留意到子女出現有危機跡象，於是主動向他們求助，青少年保護組隨即介入處理，事後獲家長致函道謝。

李金鵬提到青少年保護工作講求「真心、齊心、誠心」，冀望可以與青少年一同同行，讓他們成年後有更好的未來。他不認為警方的工作僅單純執法，更要預防罪案發生，令執法「有溫度」。

警勉青少年犯錯不代表人生「玩完」 鼓勵勇於說「不」

根據警方資料顯示，2025年1月至10月期間，因刑事罪行而被捕的青少年為 2,174 人，較 2024 年同期下降 9.5%。李金鵬相信數字錄得跌幅證明整體社會認同保護青少年是非常重要，是政府、警隊及不同青少年工作者等持分者共同努力的成果。

面對「依托咪酯」等新挑戰，李金鵬勉勵青少年最有型並非「隨波逐流」、「人有我有」，而是有勇氣向不好的東西說「不」。李指，接受警司警誡的青少年本質不壞，只是在成長過程因為不同原因而迷失，他深信「成長過程中人人都會犯錯，但一時嘅過失，絕對唔代表佢嘅人生已經被劃上一個句號」，只要青少年願意改變，無論是警方、家長、學校及社工，都會陪伴他們走過這段路。

馮靜而提醒青少年要對自己真誠，就算面對錯誤亦不要害怕，應該勇於求助，「身邊有很多人願意和你一起同行」。她又鼓勵青少年要堅持，用行動證明自身價值。