觀塘私房菜客訂位「結婚」卻棄單　網民一呼百應助店家免浪費食材

一張60人的私房菜訂單，店方被臨時「放飛機」，棄單原因更令人心酸。一間位於觀塘的私房菜，昨晚在社交媒體發帖，指到約定時間仍未見大批客人前來，但鮑魚、花甲等食材已經備好，店東十分焦慮，最後只能報警處理。



負責訂位的客人前來，卻揭露背後原因是懷疑他受打擊精神有異，以為自己昨晚結婚，朋友會來做人情。雖然客人有付訂金，但拒絕繳尾數。店方只好妥協，為免浪費食材，於是上網求助，以$180一位價錢，希望能夠將食材好好利用。網民一呼百應，紛紛留言訂位，終於令晚上座位額滿。店東姚先生向《香港01》表示，該客人之前曾與朋友光顧兩次，一個月前訂6圍枱並付$10000訂金，溝通期間對方曾稱「未搵到我老婆」，但由於已收訂金，所以只好硬著頭皮接單，最後只得客人一人用餐。



觀塘一間私房菜慘被熟客棄單，上網求助以$180一位希望避免浪費食材，網民一呼百應。（店方facebook截圖）

「從未試過咁驚60位，落咗訂⋯⋯然後冇人來。（昨晚）得一圍枱唔夠。」姚先生在觀塘經營私房菜，昨晚（1月28日）晚上7時半在facebook發帖，指一名舊客落訂訂座60人宴席，到約定時間卻未見人，全場只得一圍不足的客人到來。

店方晚上8時許報警，指客人訂枱但親人沒有到來，並拒絕繳尾數。警員到場了解，店方亦從中得知原來該名年約55歲的舊客半年前被裁員，加上疑似誤墮桃色陷阱被騙財，疑似精神有異，聲稱昨晚是來結婚，以為「他的朋友會來做人情」。警員到場後雙方平靜，會再就尾數進行商討，事件中無人受傷，將案件列作「糾紛」處理。

店方為此訂單準備了鮑魚、花甲等食材。為免浪費食材，店方昨晚上網求助，以$180一位價錢，希望今晚能夠將食材好好利用。網民一呼百應，紛紛留言訂位，同日晚上已經額滿。

店東姚先生向《香港01》講述事件經過，指該名男子2024年兩度與朋友前來光顧，一個月前WhatsApp訂60人共6圍的酒宴，訂金需要$17000，男子卻只轉賬$10000。後來店方無法透過WhatsApp與他聯絡，客人間中以SMS表示餘下的$7000有待泰國回來後入數，惟最後仍然走數。

前幾日店方再次與他確定訂單，他聲稱自己「搞結婚，6圍枱應該冇問題」，卻又表示「仲搵緊人（賓客），唔知齊唔齊」、「仲未搵到我老婆」。不過由於店方已經收取1萬元訂，亦只好照做。

時至昨晚6時，客人一人前來，神情恍惚，揹着一袋二袋包袱，姚先生已經心知不妙。後來客人數名舊同事亦都到來，大家面面相覷。經商討後，客人表示自己無錢，問舊同事借信用卡找數。再三了解，相信客人去年被裁員，而且被泰籍女子騙財，自從精神有異。客人要求店方煮餐給他吃，店方照辦，結果「60位變1位。」舊同事亦都夾了一些「人情」，但店家仍然遭欠約$24000，只好報警。

據姚先生所知，警員後來將客人帶走送院，其身上沒有身份證和護照，幾經辛苦尋獲其胞兄。剩下的食材實在不想浪費，姚先生發帖後一小時，60人的宴席已經爆滿，就此他「多謝香港人善心......好感激真係。」