元朗孕婦腹痛搭的士求醫　親述車內接生經過　感謝司機安慰報警

一名本地孕婦昨日（29日）在元朗住所腹痛，遂電召的士前往港島東區醫院求診，不料途中BB急不及待要出世，嚇得她心慌意亂。幸得的士司機不斷安慰及報警，她在車廂中親手接生，捧着寶寶的小頭顱，聽到清脆的哭聲才放下心頭大石，最終母女平安送抵醫院治理。她由衷感謝司機的協助：「好多謝呢位的士司機，好彩遇到佢！」



孕婦葉太33歲，今次是第二胎，預產期為2月8日，她向《香港01》親述經過，指以往居住港島區，雖然最近搬到元朗田廈路，仍然會到東區醫院做產前檢查。昨日早上8時半左右，她因感到腹痛，打算到醫院檢查。她說：「以為肚痛，無諗住生得，坐巴士又要扣安全帶，唔方便，咁咪CALL（電召）車囉！」

葉太前往東區醫院途中，在的士上分娩。（資料圖片）

葉太續說，的士開行不久，姓梁的司機向她表示塞車要行大埔。此時她感到陣痛漸趨頻密，她說：「司機好醒目，不斷同我傾計，等我分心。咁佢太太生過，有啲經驗，問我幾耐痛一次，我話兩分鐘，佢就話應該生得喇！」

事實上葉太隨即感到異樣：「feel（感覺）到佢要出嚟，叫司機開快啲。」當的士駛出東區海底隧道之際，嬰兒果然搶閘出生：「我着裙嘅，張開腿，就接着個頭仔。」此時警車已經在隧道口，隨即開路護送的士到東區醫院，由急症室醫護人員接手處理。

葉太喜道，BB女約7磅重，目前留院檢查，一切正常。她坦言：「好驚呀！唔會有呢啲經歷吖嘛！聽到佢喊先放下心頭大石。」又覺得自己太大意，「冇諗住早產，咁快生咗，由陣痛到生出嚟都唔夠一個鐘」，她奉勸二胎媽媽「有咩風吹草動，嗱嗱臨去醫院」。

另外，葉太十分感謝的士司機梁先生：「好多謝呢位的士司機，好彩遇到佢！佢一路都好好，講吓笑，等我分心。」梁先生事後表示有意探望BB，但葉太身體未復完，暫時婉拒了。

有網民轉載的士司機的分享。（網上圖片）

據了解，該名司機也在Whatsapp群組分享事件，表示在新屋村接載一名孕婦，初時以為對方趕往產前檢查，中途才知道孕婦作動。他查詢對方的陣痛頻率，估計未能趕及到達醫院便出世，連忙致電報警。的士出隧道之際，孕婦向他表示BB頭部出來了，幸此時警車已在等候。