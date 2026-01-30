海關機場連拘3男檢$1,900萬毒品　分別從泰國、德國、比利時抵港

香港海關一連兩日（29日和30日）在香港國際機場偵破3宗旅客販運毒品的案件，拘捕3名男子，他們分別泰國、德國及比利時出發飛抵本港。海關總共檢獲約9公斤懷疑海洛英及約41公斤懷疑氯胺酮，市值共約1900萬元。海關人員同時亦在其中一名男子的隨身行李中檢獲3支未完稅香煙。3宗案件明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。



首宗案件，一名男旅客從泰國曼谷經文萊斯里巴加灣市抵港，行李藏500萬元的懷疑海洛英。（海關提供）

首宗案件涉及一名昨日（29日）從泰國曼谷、經文萊斯里巴加灣市抵港的31歲男旅客。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現該批重約9公斤、估計市值約500萬元的懷疑海洛英，遂把該名男子拘捕。

第二宗案件中，一名34歲男旅客昨日從德國柏林、經卡塔爾多哈飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現重約20公斤、估計市值約700萬元懷疑氯胺酮，遂把該名男子拘捕。

比利時布魯塞爾飛抵本港男旅客，行李內藏700萬元的懷疑氯胺酮。（海關提供）

第三宗案件中，一名35歲的男旅客今日（30日）從比利時布魯塞爾飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內發現重約21公斤、估計市值約700萬元的懷疑氯胺酮，及在其隨身行李內發現3支未完稅香煙，遂把該名男子拘捕。

首兩宗案件的被捕男子已各被控一項販運危險藥物罪，而第三宗案件的被捕男子亦已被控一項販運危險藥物罪，一項管有未完稅香煙和一項未有向海關人員申報的罪名。三宗案件明日（31日）在九龍城裁判法院提堂。

德國柏林經卡塔爾多哈飛抵本港男旅客，行李藏700萬元懷疑氯胺酮。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。