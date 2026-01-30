日出康城領都車場風波｜群漢「踩場」再多6男被捕　累計11人落網

將軍澳日出康城「領都」停車場加裝電動車充電基礎設施，加上增加管理費，令部分業主不滿，今晚（30日）再開特別大會商討。惟剛過去的周日（25日），據悉有業主收集居民授權票時，有人帶同十多名惡煞騷擾，警方翌日（26日）拘捕5男。



警方回覆查詢時表示，經進一步調查後，前日（28日）及今日（30日）在全港多區，以涉嫌「非法集結」拘捕多4名非華裔男子及2名外籍男子（18至24歲）。消息稱，其中3人為尼泊爾裔、1人來自印度、2人為菲律賓籍；其中5人連同早前被捕5人，均獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到；剩餘一名被捕人被扣留調查。案件交由東九龍總區反三合會行動組繼續跟進。



日出康城領都1月25日有多名大漢聚集，有警員接報到場調查。（fb日出康城 領都．領峯．領凱 討論區/Vincent Chan）

涉嫌非法集結的事件，發生於剛過去的周日晚上約7時，有業主設「街站」收集居民的授權票時，有人帶同10多名南亞裔男子到場騷擾，警員接獲到場調查。

據了解，有人事後在網上發文指「有大量不知名的凶惡男士聚集」，亦有居民親身前往警署再度報案。警方非常重視案件，交由重案組及反黑組跟進，翌日（26日）採取行動，於全港多區以涉嫌「非法集結」，拘捕2名本地男子、2名外籍男子及1名非華裔男童，年齡介乎15至53歲。

消息稱，早前被捕男子包括一名53歲電腦工程人員、一名姓高（42歲）電腦工程人員、一名26歲菲律賓籍廚師、一名18歲斯里蘭卡籍專上學院學生及一名15歲尼泊爾籍中學生。其中53歲男子為支持業委會一方的人士，高男則是協助他召集一干人等。

港鐵早前回覆查詢時表示，根據記錄，當時現場有業主確認相關人士為其同行訪客，客務處人員於是按程序放行。

日出康城領都街站1月25日有多名大漢聚集。（fb日出康城 領都．領峯．領凱 討論區/Thomas Leung）

翻查資料，領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，獲1,500萬元資助，但不足以應付工程所需開支，因此855個車位業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。住宅單位業主毋須為此項付款。

1月9日的業主大會亦投票議決是否繼續安裝充電設施，近九成五車位業主同意通過議案，共18,375份業權份額贊成繼續工程，1,000業權份額反對。根據資料，業主大會的議程最後一項為「討論EV屋苑充電易資助計劃招標過程及推翻招標後果」，議程上未有列明會議決繼續工程，最後即場議決。領都共有855車位，每個車位為125業權份額，大會以147票對8票通過安裝充電設施議程，當中有100票為授權票。有聲音質疑為何全部車位都需安裝新設施，價錢亦較2024年高。

將軍澳領都於1月9日業主大會中，通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（領都居民提供）

西貢區議員張美雄早前表示，增加設施一直都獲多數業主支持，業委會亦就該工程舉辦多個講座及說明會，去年年底高票通過相關工程合約。最近坊間雖有討論聲音，但最後「數據反映現實」。他引述業主稱，認為電動車是未來大趨勢，車位增加充電設施可增值，又怕「蘇州過後冇艇搭」，擔憂日後無法再獲環保署資助。他認為，1月9日會議可見部分車主仍然保持支持電動車充電基礎設施，冀望未來管理公司可保持與業主及車主的良好溝通。

張美雄又提到，自2025年10月業主大會通過後，承辦商已開始進行相關前期工作，而有關工程約於2026年第三季內完成。