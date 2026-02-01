警黃大仙截查可疑青年　檢毒品包括依托咪酯和冰毒　16歲男被捕

今日（1日）凌晨約4時，東九龍總區衝鋒隊人員巡經黃大仙下邨俗稱「冬菇亭」的大排檔旁邊便利店外時，見到一名16歲青年形跡可疑，於是上前截查，在其手持的白色膠袋中檢獲多款懷疑毒品，包括依托咪酯（前稱太空油）和冰毒，初步相信有人正在「派貨」，於是以涉嫌「販運危險藥物」罪名作出拘捕，重量和價值正在點算中。



涉案青年黑布蒙頭，雙手被手銬反鎖，被警員帶走。（李家傑攝）

就現場所見，涉案青年黑布蒙頭，雙手被手銬反鎖，被警員帶走。據了解，被捕男子正在一間職業教育院校讀書。

警方11示，東九龍總區衝鋒隊人員今日（1日）凌晨約4時在黃大仙正德街一帶巡邏期間，發現一名男童形跡可疑，遂上前截查，警員在該名男童身上及其攜帶的膠袋內檢獲懷疑約9克懷疑氯胺酮、17克懷疑霹靂可卡因、11克懷疑冰毒及37粒懷疑依托咪酯，總市值約3.7萬元。

警員檢獲多款懷疑毒品，包括依托咪酯（前稱太空油）和冰毒。（李家傑攝）

經調查後，警員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名16歲本地男童，他現正被扣留調查。案件由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。