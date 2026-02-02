元朗撞車打人．內情｜勝和男被指搶人老婆　與14K積怨遭尾隨狂毆

元朗青山公路今午（2月2日）有3輛七人車相撞，隨後出現「二打一」的局面，當中有人持棍施襲，但人車在警員到場前，已全數離去。消息指，事件涉及黑幫的桃色糾紛，被追打的40歲姓郭男子為黑幫和勝和成員，被指「媾」走黑幫14K一名成員的妻子，雙方已積怨多年，郭男今日再被另外兩名同為14K的男子打傷。



身型健碩黑衫漢拳毆對方面部。（網上圖片）

據了解，郭男被指於多年前搶走一名14K成員的妻子，對方其後離婚，但該名14K成員要供養前妻及孩子，變相補貼郭男生活，雙方因此積怨多時。

今午4時許，郭男駕車途經元朗谷亭街，被另外兩架車尾隨。3車駛至青山公路—元朗段近南邊圍時，尾隨的兩架車撞到郭男車尾。郭男下車查看時，被兩名同屬14K的男子，即片中身穿藍衣及黑色衣褲的男子襲擊，據知其中一人曾用螺絲批施襲，兩名14K男子其後離開。郭男膝頭受傷，自行到博愛醫院求醫及報警。

持棍藍衫漢向灰褲男揮棍施襲。（網上圖片）

消息稱，除今日的襲擊案外，郭男早在2020年，亦曾經在元朗西邊圍附近，被人用刀斬傷。警方事後就該案拘捕4名男子。

兩人分別揮拳及棍追打男子。（網上圖片）

早前網上影片可見，3車相撞後，身穿灰褲的郭男與穿黑衣褲的大漢在路上推撞糾纏，另一藍衣男亦落車加入戰團，與黑衣褲大漢一同追趕郭男。藍衣男用棍揮打郭男，郭男以手擋格被狠狠打中後，隨即輕步跑走。黑衣褲大漢其後着藍衣男登車離開，但自己又再上前揮拳施襲。

另一段影片可見，黑衣漢與郭男在馬路邊拉扯，其中黑衣漢兜鎚窩面拳打郭男面部，他中拳後腳步不穩彎下腰，之後有人爆粗高呼「我X你老X！」有圍觀者稱：「嘩！開片呀！」郭男被打後返回車上。片中可見，其中一輛在後方的七人車車頭撞至嚴重損毀，零件外露，之後緩緩駛走；另一輛七人車則被車尾泵把鬆脫，左邊車身損毀，影片就此結束。

警方表示，事發在今日（2月2日）下午4時46分，有3輛車於青山公路—元朗段1號發生相撞，其後懷疑有人下車，向其中一車施襲。當時警員接報趕抵時，發現3車均已離開上址，現正調查事件。

涉事七人車車頭撞至嚴重損毀，泵把脫落。（網上圖片）