影片直擊｜元朗3車相撞上演全武行　二打一棍毆後人車蹤杳

網上瘋傳兩段影片，可見青山公路—元朗段1號、近珍珠樓對開，有3輛七人車相撞後停在路中。其中一片段先後出現3名男子，當時一名黑衣漢與灰褲男推撞糾纏，另一名藍衫漢從最前面的車輛落車，加入戰團協助黑衣漢，演變成「二對一」局面追趕。藍衫漢手持長棍向灰褲男揮打，灰褲男以手擋格被狠狠打中後，隨即輕步跑走。黑衣漢其後着藍衫漢登車離開，但自己又再上前揮拳施襲。



另一段影片可見，黑衣漢與灰褲男在馬路邊拉扯，其中黑衣漢兜鎚窩面拳打對方面部，灰褲男中拳後腳步不穩彎下腰，之後有人爆粗高呼「我X你老X！」有圍觀人士稱：「嘩！開片呀！」灰褲男被打後返回車上。片中可見，其中一輛在後方的七人車車頭撞至嚴重損毀，零件外露，之後緩緩駛走；另一輛七人車則被撞至車尾泵把鬆脫，左邊車身損毀，影片就此結束。



身型健碩黑衫漢拳毆對方面部。（網上圖片）

警方表示，事發在今日（2月2日）下午4時46分，有3輛車於青山公路—元朗段1號發生相撞，其後懷疑有人下車，向其中一車施襲。當時警員接報趕抵時，發現3車均已離開上址，現正調查事件。

消息稱，事件疑涉黑幫的桃色糾紛，其中兩車尾隨，撞向另一車施襲。

持棍藍衫漢向灰褲男揮棍施襲。（網上圖片）

兩人分別揮拳及棍追打男子。（網上圖片）

涉事七人車車頭撞至嚴重損毀，泵把脫落。（網上圖片）