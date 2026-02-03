海關搗青衣物流場私煙倉　檢$2500萬貨拘一男　料欲出口外地圖利

海關今日（3日）在青衣一個物流場搗破一個私煙倉庫，檢獲約550萬支未完稅香煙，市值約2,500萬元，應課稅值約1,800萬元。行動中，一名49歲男司機被捕。



涉案物流場偏遠，以貨櫃及貨板堆疊掩飾，私煙混雜在等待轉運的普通貨物內。檢獲的私煙並非本港市面常見品牌，海關估計不法分子欲轉口海外圖利。



海關拘捕一名49歲本地男子，他報稱司機。（羅日昇攝）

海關經深入調查後，稅收罪案調查科今日（3日）青晨於青衣一帶展開反私煙行動，突擊巡查區內一個偏遠的物流場，發現一名可疑男子將一批紙箱搬上貨車。人員隨即上前截查，在貨車載貨箱內，檢獲約220萬支未完稅香煙，並拘捕一名涉案49歲本地男子，他報稱司機。其後，人員押解該名男子到附近物流場，發現大批私煙混雜在正常貨物內，再檢獲約330萬支未完稅香煙。行動中，海關合共檢獲550萬支未完稅香煙。

海關在青衣一個物流場內，檢獲約550萬支私煙。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖表示，不法分子刻意選擇偏遠、較少人留意的物流場作據點，利用場內貨櫃及貨板，堆疊密集的環境作掩飾；並將大批私煙偽裝成等待轉運的普通貨物，企圖增加執法難度，並在場內分拆私煙。

海關指，檢獲的未完稅香煙品牌大部分非本港市面常見品牌，包裝紙箱掩飾成一般正常出口貨物。海關相信，犯罪集團會先將私煙偽裝成正規產品，再偷運到煙草稅遠高於香港的海外國家或地區，藉巨額稅差從中牟利。

海關在青衣一個物流場，檢獲約550萬支未完稅香煙，市值約2,500萬元，應課稅值約1,800萬元。（羅日昇攝）

臨近農曆新年長假期，海關會繼續加強執法，並繼續以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、儲存、分銷及販賣私煙。海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk或網上表格舉報懷疑私煙活動。