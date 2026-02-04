北角舊樓雜物房變私煙倉　應付新年需求　海關檢$126萬貨拘1女

海關昨日（3日）在北角舊樓民居大廈後樓梯雜物房，搗破一個私煙貯存倉庫，檢獲約28萬支懷疑私煙，估計市值約126萬元，應課稅值約92萬元，相信應付農曆新年假期需求，拘捕一名65歲、報稱無業本地女子。



涉案女子黑布蒙頭。（陳永武攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵交代案情指，關員昨午（3日）在北角發現該名女子形跡可疑，於是上前截停，並將她帶到附近一幢大廈內的後樓梯雜物房調查，起出大約28萬支懷疑私煙，估計市值約126萬元，應課稅值約92萬元。

海關在後樓梯雜物房起出大約28萬支懷疑私煙，估計市值約126萬元，應課稅值約92萬元。（海關提供）

海關相信是次行動已經成功搗破一個供應東區一帶的私煙貯存及分銷中心，不排除涉案人士正在存貨，以應付農曆新年假期需求，涉案人士為減低風險，將私煙收藏於市區舊樓民居大廈後樓梯雜物房，位置較隱蔽，企圖增加海關偵查難度。

據了解，被捕女子居於上址大廈。至於涉事的雜物房，屬大廈可租用的地方。海關正追查雜物房的租戶，不排除有更多人被捕。

海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。