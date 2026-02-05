龍蝦灣謀殺1989｜疑犯偷渡曼谷落網押返港　周一鳴：匿藏最耐個案

↓ 點擊以觀看直播 ↓

1989年龍蝦灣五花大綁謀殺案，4名疑犯中，其中一名62歲姓梅男子潛逃37年後，周一（2月2日）終在泰國曼谷落網，今日（5日）押解回港。警務處處長周一鳴由泰國返港後會見傳媒；下午5時半，警方會再就案件細節交代。《香港01》會現場直播。



周一鳴稱，今次進行禮節性拜訪，除兩地警方互動交流外，同時感謝泰國警方就兩宗案件提供協助，其中包括2025年6月尖沙咀一宗劫案，疑犯逃往曼谷，泰國警方及時截獲；而龍蝦灣謀殺案，周指潛逃疑犯當年沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，泰國警方亦指他不是合法居留。周稱，「雖然手頭上沒有紀錄，但我相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅。」



警務處處長周一鳴交代泰國及香港兩地警方合作。（王譯揚攝）

周一鳴提到，1989年一宗兇殺案，4名疑犯中，其中一人潛逃37年落網，一直未能拘捕歸案，最後由泰國警方協助成功緝拿，並相信他不是合法居留，故泰國警方將其遞解出境，這名人士現正返回香港。周一鳴感謝泰國皇家警察協助，如沒有當地警方協助不會成功，亦感謝港警同僚多年來鍥而不捨追查。

周續稱，當年疑犯沒有離境紀錄，相信是偷渡離境，故調查藏身地方上有一定困難，但無論當年還是現在，同僚們都抽絲剝繭，最終天網恢恢，經調查後相信他藏身泰國，故兩地互相交換情報，最終成功緝拿。雖然案件事隔長時間，但警方有與律政司審視證據，相信有足夠證據將其拘捕及檢控。

由於疑犯容貌和年紀都有很大變化，泰國警方也花了一段時間核實身分，之前亦曾發國際的紅色通緝令，並存有其指模，最終泰國警方憑指模確認了他的身分，有人亦承認是相關人士「雖然手頭上沒有紀錄，但我相信暫時嚟講係匿藏咗最耐嘅。」周一嗚指，無論多少年，警方都會繼續追究嚴重案件，希望給受害人及家屬一個交代。

此外，今次行程亦有與泰國中央調查局進行深入交流，例如警證工作的科技，包括使用無人機、利用閉路電視等，同一時間亦都分享了智慧警證方面的成效，兩地人員深入交流，希望將來有更多協作，無論在行動上或互相派員訓練等，亦討論電騙或網騙，同意國際合作非常重要，希望可以繼續同泰國警方有深入交流。

另外，今次禮節性拜訪，最主要是拜訪當地泰國皇家警察亦與警察總長會面，除提及上述案件，亦涉及2025年6月尖沙咀一宗劫案，當時一名劫匪在打劫後，企圖逃離去曼谷，在他剛抵達時，港警通知泰國警方及時截停，隨後將其遞解出境。周一嗚續稱，今次前往泰國，是希望親自感謝泰國當局的協助。

1989年龍蝦灣命案轟案一時，圖為1989年9月2日的華僑日報報道。（資料圖片）

謀殺案的死者是26歲的酒樓侍應雷育才，被指是「二五仔」，遭人毒打後綑綁並埋屍沙灘。案中涉及4名疑犯，其中兩人罪成判囚，一人無罪釋放，另一人正是被指為主謀的梅男。

死者曾遭毒打20分鐘 繩反綁、袋笠頭埋屍

案發於1989年8月31日凌晨時分，一名當時在尖東任職酒樓侍應的26歲男子雷育才，遭4名男子誘騙到西貢龍蝦灣，遭連環毒打20分鐘，然後用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，葬在沙灘一個洞中，導致窒息死亡。

同日下午1時許，死者屍體其後被兩名男女泳客發現，他們原本打算在沙灘執拾廢木以紮木筏之用，豈料在沙堆中發現死者俯伏，下半身被沙掩蓋，頭部被一個白色塑膠袋密封，雙手及全身被紅色尼龍繩團團綑住，於是報警。案件被揭發後轟動一時，傳媒以龍蝦灣五花大綁案為題追訪。

根據《華僑日報》1989年9月1日報道，案發於當年8月31日，起初警方未能確定死者身份。（香港公共圖書館資料庫）

起初未確認死者身份 需核對指紋

根據《華僑日報》1989年9月1日及9月2日的報道指，案件初初被揭發時，警方尚未能確認死者的身分。因當年傳聞大鴉洲發生一宗兇殺案，疑涉及船民被殺害，但屍首未尋獲而無法證實事件，剛好在龍蝦灣發現這一具屍體，故警方懷疑兩案有關，需要核對死者指紋求證，其後才證實死者為26歲男子雷育才。

本港1989年發生謀殺案，死者被埋屍於龍蝦灣。圖為龍蝦灣一個石灘現時情況。（資料圖片／羅日昇攝）

警西貢設路障曾截4男子 其後起疑拘2人

《華僑日報》其後引述消息，指案發當日凌晨，警方曾在西貢設置路障截查車輛，曾紀錄4名男子的姓名及相關資料，至同日下午揭發兇殺案後，警方立即懷疑該4名男子有可疑，展開追查。結果在8月31日晚上及9月1日凌晨，分別在旺角及土瓜灣，拘捕當時19歲姓孫男子及25歲姓蔡涉案男子。蔡男於1991年被判誤殺罪名成立而監禁8年，孫男則無罪釋放。其餘兩名男子在逃，當時警方已確認其中1人為死者同事。

另有媒體報道，警方當時懷疑案件涉及金錢糾紛，死者與一班人合作做「買賣」，將贓物藏於龍蝦灣一處石灘，不排除是分贓不均而引發殺機。直至警方進一步調查，加上11年後其中一名在逃疑犯楊國翔落網，事件全貌得以曝光。

根據《華僑日報》當日的報道，死者是酒樓職工。（資料圖片）

疑犯楊國翔11年輾轉潛逃多地 終在內地落網

翻查資料，2000年，案發當年任職酒樓部長的疑犯楊國翔在內地落網，於深圳皇崗由內地公安交予港警接收。最終，陪審團在2001年以五比二裁定他謀殺罪名成立，判囚終身監禁。

案情指，36歲被告楊國翔在警方會面錄影帶時稱，案發期間他任職酒樓部長，同學梅耀強聯絡他找工作，表示自己剛出獄，被朋友雷育才冤枉，誣陷他行劫導致其入獄。被告楊國翔為幫梅出頭，聯同蔡、孫二人，相約死者到西貢龍蝦灣。

楊國翔稱替友梅耀強出氣 教訓死者錯手殺人

事發日（1989年8月31日）凌晨，死者雷育才遭人用車載往龍蝦灣，被四人圍毆教訓。其後他被綑綁用膠紙封口，遭輪流毆打20分鐘，更被人以鐵鏟拍打至不能動彈，最終埋於沙灘下。驗屍證實其致命原因是窒息，且頭骨破裂，有四吋長傷口，腦部受損。

楊國翔在案發後翌日，自新聞報道得知屍體被發現，便立即逃離香港，經澳門往廣州，逃亡時曾去過泰國和越南，再返家鄉番禺，最終在2000年5月在內地被捕。被告聲稱與死者互不相識，無意殺人，當時只是想替同學梅耀強出氣，教訓死者，打他一頓及勒索錢財，惟現場環境黑暗，混亂中錯手打死人，釀成兇案。

梅男在曼谷落網。《泰國日報》》圖片