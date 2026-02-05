龍蝦灣謀殺案1989｜4年內至少5案疑犯逃往泰國　兩地情報交流建功

1989年西貢龍蝦灣五花大綁謀殺案，62歲姓梅男主謀，潛逃泰國近37年後，終在曼谷網；今日（2月5日）押回港被捕。警務處處長周一鳴形容為「相信係匿藏咗最耐嘅個案」。



翻查資料，港泰兩地有移交罪犯及合作執行判刑協定 ，自2000年生效。近年，香港多宗罪案的疑犯均潛逃泰國，幸兩地警方交換情報，將犯人繩之於法，當中包括周一鳴今日提及發生於去年6月的尖沙咀劫案，「一哥」感謝泰國協助。



▼2025年6月 赫德道「迷暈」劫$300萬手袋 疑犯帶贓逃往曼谷被截

2025年6月18日尖沙咀赫德道劫案，泰國執法部門遂於客運大樓截獲疑犯，檢獲逾20件贓物。（資料圖片/khaosod圖片）

2025年6月18日，尖沙咀赫德道2A號一商廈發生行劫案，一名賊人進入樓上名牌袋店內，迷暈及綁起一名49歲女子，掠去約300萬元手袋。

一名姓蘇男疑犯事後帶同贓物前往曼谷，泰國執法部門於客運大樓將其截獲，檢獲逾20件贓物，包括14個Hermès手袋、2條Van Cleef & Arpels手鍊及多國貨幣，總值逾1,000萬泰銖。泰國當局拒絕蘇男入境，將他遣返香港，交回香港警方拘捕。

2025年6月18日尖沙咀赫德道劫案，泰國執法部門截獲疑犯及檢獲多件贓物。（資料圖片/khaosod圖片）

▼2025年3月火炭謀殺 黑幫漢死亂刀之下 拳擊教練芭堤雅落網

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

2025年3月16日，火炭穗禾路謀殺案，綽號「蛤蟆東」的52歲姓譚黑幫男子，遭人狂斬多刀身亡。警方拘捕2男1女，包括策劃血案的黑幫姓黃父子主謀（76歲及47歲）、協助涉案男友潛逃的28歲姓陳女子。兩名刀手、一名睇水男和一名駕的士接載刀手的車手，在案發後潛逃。

一名譯名為Truong的25歲男刀手，事後潛逃往芭堤雅，港警以涉嫌謀殺發出逮捕令。在泰國皇家警察與泰國當局協調下，當地調查人員成功在芭堤雅尋獲疑犯，並將其拘留，其後被驅逐出境及押返本港。

▼2025年1月元朗喜業街黑幫男被斬死 3人欲潛逃泰國事敗

2025年1月22日，元朗喜業街斬殺案，4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（資料圖片/網上影片截圖）

2025年1月22日，一名24歲姓陳男子，在元朗工業區宏業西街一間酒吧消遣完離開時，遭大批蒙面持刀男子追斬，送院不治。

警方一共拘捕20人，當中3名疑犯案發後買機票潛逃泰國，警方及時在香港機場截獲一人，另外兩名被通緝男疑犯，在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）被拒入境，由泰國當局通報後，由香港警方帶回港。

2025年1月22日，元朗喜業街斬殺案，白衣男子倒臥血泊中。(資料圖片/網上影片截圖)

▼2023年2月 「廟街皇后」誘騙泰籍女來港賣淫 66歲男主腦潛逃泰國遭遣返

2023年2月，警方瓦解跨國販賣人口賣淫集團，拘捕5人，包括69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲親生女兒。（資料圖片/陳浩然攝）

2023年2月8日，油麻地廟街發生禁錮案，揭發兩名泰國女子被誘來港賣淫。西九龍總區重案組接手調查，瓦解一個招攬泰籍女子來港賣淫的跨國販賣人口集團，共拘捕5人，包括案發時69歲女主腦「廟街皇后」及其32歲女兒。

警方與泰國執法部門情報交流，一度潛逃往泰國的66歲姓趙本地男主腦，遭泰國當局拒絕逗留境內，案發後一周（2月13日）傍晚被遣返香港被捕。

2025年3月7日，其中2名負責「扯皮條」的女子，於區院承認「串謀控制、指示或影響另一人，目的在於或旨在使該人賣淫」，以及一項「串謀依靠他人賣淫的收入為生」罪，，分別被判囚1年及10個月。

▼2022年5月旺角釣魚機賭檔追債謀殺案 疑犯登機往泰國前就擒

2022年5月27日，一對有黑幫背景的情侶，到砵蘭街299號的非法釣魚機賭檔，登門追收10多萬元借款時，男方遭亂刀斬死。

警方事後拘捕12名涉案男女，當中有疑犯於香港國際機場出境，準備登上前往泰國的航班，被重案組人員及時截獲及拘捕。