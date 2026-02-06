入境處等跨部門全港反黑工　拘43黑工及13僱主

入境事務處於1月30日至2月5日，在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」、「促進行動」、「銀翼行動」、聯同勞工處執行的「彩虹行動」、警方的「冠軍行動」、民政事務總署及勞工處執行的聯合行動，共拘捕43名懷疑黑工及13名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



入境處聯同多個部門執行聯合行動，打擊非法勞工，拘捕56人。圖為部分被捕人。（入境處提供）

在入境處聯同民政事務總署及勞工處的聯合行動中，入境處人員搜查多個目標地點，包括位於油尖旺區內的賓館，拘捕2男4女（29至51歲）懷疑黑工及一名僱主。被捕黑工包括3名現職外傭，被捕時正在賓館從事房間清潔的工作。涉案僱主則為一名75歲女子，為賓館負責人。其餘3名黑工為雜工，其中兩男持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）；一人為逾期逗留的前外傭。

其他反非法勞工行動中，調查人員搜查多個目標地點，包括食肆、清潔公司及裝修單位等，拘捕35男2女（26至56歲），當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。此外，亦拘捕9男3女（33至61歲）僱主。有關上述僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。另外，輸入勞工獲准以僱傭身分來港後，必須按「標準僱傭合約」所訂明直接受僱於合約中指定的同一僱主，並擔任合約中指定的職位及在指定的地點工作，而且不可受僱於其他公司或次承判商，亦不可轉換僱主、職位或工作地點（「標準僱傭合約」訂明的工作地點除外）。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk，或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。