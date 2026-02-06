闢工廈舊單位做釣魚機檔　聘內地「旅客」管理　警連冚5檔拘27人

警方過去一周成功搗破5個非法釣魚機賭檔及釣魚機儲存倉。集團於本港工廈及舊式單位經營賭檔，並僱用多名持雙程證以旅客身份入境的內地人，協助管理賭博處所日常營運及犯罪得益，更利用傀儡戶口收取賭客的賭款。



警方檢獲共37部釣魚機，並以涉嫌「串謀洗黑錢」、「營辦及管理賭博場所」及 「在賭博場所內賭博」罪拘捕27人，包拾主腦、骨幹、傀儡户口持有人及賭客。



集團利用工廈及舊式單位經營非法釣魚機賭博處所，並僱用多名內地人協助管理賭博處所營運。（王譯揚攝）

九龍城反三合會行動組成功鎖定一個活躍於西九龍的犯罪團夥，於多區工廈及舊式單位經營非法釣魚機的賭博場所。集團僱用多名持雙程證、以旅客身份入境人士，協助管理賭博處所的日常營運及處理犯罪得益。

集團會利用傀儡戶口收取賭客的賭款，再將賭款轉入多個傀儡户口，並安排不同內地人士，以現金形式提取犯罪得益 ，以逃避警方調查。而且集團伙每次都安排不同人士來港犯案，大大增加警方調查難度。

警方經過連月調查及情報分析，成功掌握團伙犯罪手法及模式，並於過去一周展開拘捕行動，搗破5個位於各區的非法釣魚機賭檔，及一個位於紅磡區工廈單位內的釣魚機儲存倉。

警方首先拘捕20人，檢獲37部釣魚機及現金約3萬港元，當中包括4名賭檔負責人（當中兩人持雙程證）及16名賭客。

其後，警方於一住所內，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕兩名集團骨幹成員，他們負責在不同賭博場所，收購賭客的銀行戶口以作洗黑錢用途。警方搜獲3萬多元港幣現金、19部手提電話、以及多張屬於他人的銀行提款咭。

同日，探員拘捕一名犯罪集團主腦，並成功搗破一個位於何文田區的員工宿舍。警方搜獲大約10萬元港幣現金、非法釣魚機賭檔相關文件，例如租單、電費單、水費單、一些與釣魚機有關的物品、及一些傀儡戶口的提款咭。警方於員工宿舍內拘捕了一男一女，包括負責到銀行提取現金的骨幹成員。

另外，警員拘捕了兩名傀儡戶口的持有人，經調查後發現，他們的戶口在過去半年間替犯罪團伙，清洗約300萬元港幣的黑錢。警方表示，調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

27名被捕人士中（18男9女），包括一名主腦、8名骨幹成員（當中4人持雙程證)、兩名用於清洗犯罪得益的傀儡户口持有人及16名賭客，年齡介乎30至72歲。當中，團伙主腦及其中3名骨幹成員，已被落案起訴，現正在還押。

根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所者可面臨高達500萬港元的罰款及7年監禁，而在賭博場所內賭博者則可被罰款最多3萬元及監禁9個月。

九龍城警區署理助理指揮官(刑事)廖秉科及九龍城警區反三合會行動組督察劉承標交代案件。（王譯揚攝）

而根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，俗稱洗黑錢，亦都係嚴重罪行。若罪名成立最高可判處罰款500萬及監禁14年。

警方重申，市民如果租借或買賣戶口給他人使用，而該戶口被不法份子利用作處理贓款，是有機會干犯洗黑錢罪。而法庭會就涉及傀儡戶口的洗黑錢案件會考慮判處加刑，巿民切勿以身試法。