元朗水蕉新村貓狗場被指環境惡劣　愛協檢5病貓終1貓亡　無人被捕

愛護動物協會表示，早前接獲大量投訴，指一個位於元朗水蕉新村、名為「520浪浪加油站」不符合動物福利標準，愛協聯同漁護署及警方先後多次聯合突擊巡查，發現有關場地飼養環境惡劣。愛協稱，漁護署發現場地共有199隻狗，當中135隻未有登記有效狗隻牌照，並將就違規情況作出檢控，將其中一隻幼犬個案列作涉嫌殘酷對待動物案件進行調查，本周五（6日）晚上有4隻貓出現感冒病徵，另有一隻貓出現舊有傷口，收到警方發出檢取5隻涉事動物的通告，晚上將5隻貓送往診所，其中一隻貓因長期病患但未獲得及時治療，途中離世。



520浪浪加油站在facebook反駁指控，表示本周五（6日）「有4隻貓貓已經一見到有問題」，另一隻貓隻「個傷口開始好返」，所以已經致電診所和義工帶走治理，卻遭愛協指控疏忽照顧，沒有即時將貓隻帶往獸醫診所，「警察同埋漁護署都睇到我哋已經一路改善緊」，重申沒有虐畜。



警方表示，經調查後，案件暫列「懷疑殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第十二隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。漁護署回覆《香港01》查詢表示，已向有關處所負責人提供改善建議；至於場內有狗未領有有效狗牌一事，署方則稱會調查，若有足夠證據，會考慮提出檢控。



照片可見，有關房間環境極為污穢，部分動物健康狀況未如理想。（愛協提供）

消息稱，漁護署今年1月21日接獲舉報指，位於元朗水蕉新村的「520浪浪加油站」狗場衛生惡劣，漁護署其後聯同元朗警區軍裝巡邏小隊到上址巡查，初步發現上址衛生環境不太理想，但沒有證據顯示有虐待動物成分，人員於是給予口頭警告及建議，漁護署表示將於稍後時間再進行突擊巡查，當時案件列作「求警協助」。

元朗警區刑事調查隊與漁護署本周五（6日）再次突擊巡查上址，共有5隻貓隻不適，經初步調查後，相信場主提供適當照顧及治療，場主亦願意由愛協獸醫帶走牠們治療，沒有證據顯示有殘酷對待動物的情況，警方授權愛協即時將該5隻貓帶走，以作進一步治理及照顧，案件暫時列作「求警協助」和「殘酷對待動物」。

520浪浪加油站表示，本周五（6日）「有4隻貓貓已經一見到有問題」，另一隻貓隻「個傷口開始好返」，所以致電診所和義工帶走治理。（520浪浪加油站facebook圖片）

愛護動物協會本周五（6日）表示，近日收獲大量有關投訴，指水蕉新村路近垃圾收集點一個「520浪浪加油站」狗場，有多項不符合動物福利標準的指控。愛協於是在今年1月21日，與漁護署及警方的聯合突擊巡查，並發現涉事場地的飼養環境惡劣，與部門一同發出嚴正建議及警告，期望給予場內的動物一個符合動物福利標準的安居地。

其後，愛協督察團隊亦持續爭取重新進入相關處所，進行後續多次，並與政府部門保持緊密聯繫，不斷巡查，以評估場主有否根據愛協早前建議作出實質改善，並進一步了解場內動物的健康及整體福利狀況。

愛協：狗場135隻狗無有效狗牌

愛協續稱，本周二（3日）漁護署到場跟進調查，發現該場地共有199隻狗，當中135隻未有登記有效狗隻牌照，並會就有關違規情況作出檢控。而經愛協與警方溝通協調後，警方亦在同日正式將其中一隻幼犬Bonnie的個案，列作涉嫌殘酷對待動物案件調查。

520浪浪加油站表示，取回幼犬Bonnie（右），歡迎漁護署和警方再次上門了解Bonnie情況。（520浪浪加油站facebook圖片）

至本周五（6日），愛協聯同警方及漁護署獸醫進行進一步聯合巡查，發現場方已根據愛協早前建議，增設新的飲水器，整體環境略有改善。惟在場內一房間內發現未曾見過的23 隻貓、5隻狗及3隻雀鳥，有關房間環境極為污穢，部分動物健康狀況未如理想，當中4隻貓出現貓感冒病徵，另有一隻貓出現舊有傷口。

愛協收到警方發出檢取5隻涉事動物的通告，並於現場發出的相關文件上提到案件被列為殘酷對待動物。愛協督察隨即將動物帶回青衣中心，獸醫發現部分動物情況危殆。但警方經調查後認為仍未有足夠證據顯示狗場干犯殘酷對待動物條例，並未列作刑事罪行，未有拘捕狗場負責人，警方亦於晚上安排愛協歸還5隻貓給場主。

愛協要求必須於獸醫診所歸還貓隻並留院治療，愛協督察於晚上將5隻貓送往診所，可惜其中一隻貓因長期病患但未獲得及時治療，於途中不幸離世，愛協將繼續跟進該案件。

愛協就仍未尋獲幼犬Bonnie一事表示遺憾，愛協督察正全力調查狗隻的實際下落，並會繼續跟進。愛協重申，當局有必要儘快推行針對動物收容場的發牌制度及定期巡查機制，以制度化方式保障場內動物的健康與基本福祉。愛協會密切關注事件進展，盡最大努力保障受影響動物的安全與福祉。

愛協周六（7日）補充，本次個案存有狗場照顧不當的情況，惟相關執法部門暫未認為構成違法行為，協會對此深感遺憾，已正式要求執法部門進一步跟進及深入調查事件，亦將持續關注事件進展。愛協並呼籲所有動物收容場負責人及義工，應審慎評估自身能力，量力而為，確保在照顧的每一隻動物均能獲得合適照料與基本福利。

愛協人員較早時到水蕉新村路「520浪浪加油站」狗場了解。（愛協提供）

浪浪加油站：已取回幼犬Bonnie 歡迎漁護警方上門了解

520浪浪加油站在facebook否認指控，表示本周五（6日）「有4隻貓貓已經一見到有問題」，另一隻貓隻「個傷口開始好返」，所以已經致電診所和義工帶走治理，卻遭愛協指控疏忽照顧，沒有即時將貓隻帶往獸醫診所，強調「返咗差館落一份口供」、「冇做任何擔保」，無人被捕，愛協總共帶走5隻貓，警方表示同晚歸還。至於幼犬Bonnie，520浪浪加油站稱「我哋就已經拎返㗎啦，會帶佢做一次body check」，歡迎漁護署和警方再次上門了解Bonnie情況。

520浪浪加油站強調「警察同埋漁護署都睇到我哋已經一路改善緊」，卻遭人指控殘酷對待動物，重申沒有虐畜。

漁護署回覆《香港01》查詢指，近日接獲多宗市民投訴，指上址有懷疑虐待動物的情況。該署1月21日聯同警方及愛協到場突擊調查，未發現有動物受到殘酷對待，惟有關處所整體飼養動物衞生環境有欠理想，署方及愛協人員向有關處所負責人提供改善建議。

漁護署、警方及愛協2月6日再次突擊巡查該處所時，發現懷疑有人未及時為生病貓隻尋求獸醫治療，可能涉及殘酷對待動物，有關案件由警方跟進調查。案件中涉及5隻貓，已由愛協人員帶走治療。另外，漁護署在行動期間，亦發現場內有狗未領有有效狗隻牌照，會展開調查，若有足夠證據，會考慮提出檢控。

警方回覆《香港01》查詢表示，元朗警區於1月21日接獲報案，指於元朗水蕉新村一狗場懷疑有人不恰當對待動物。元朗警區聯同漁護署及愛護動物協會分別在1月21日及2月6日到該狗場調查。漁護署及愛協在2月6日調查期間，發現狗場環境衞生有待進一步改善，並即時就環境衛生問題向負責人提出建議。此外，調查亦發現有5隻貓隻的健康欠佳，並由愛協帶離現場作跟進檢查及照顧。

同日晚上，愛協通知警方其中一隻患病的貓隻情況迅速惡化。經商討後，警方聯絡及要求場地負責人盡快安排合適的動物醫院處理患病貓隻。患病貓隻其後被送到動物醫院，經醫生初步診斷，其中一隻患病的貓隻被證實死亡，而另外4隻貓隻則交由醫院進行治療。相關貓隻屍體現由愛協保存，其後將轉交漁護署進行檢驗。

案件暫列「懷疑殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第十二隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。