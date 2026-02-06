長沙灣車火｜消防：嚴重焚毀貨車為流動非法油站　將檢控有關人士

長沙灣欽明路及欽州街西迴旋處附近，今午（6日）有多部車起火，兩名男子多處二級燒傷，均情況危殆。消防處消防隊長梁楠卓今晚在facebook專頁表示，在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信該車為非法改裝而成的流動非法加油站，處方將向兩名傷者了解他們與肇事車輛的關係及起火時的情況，並會根據相關條例向有關人士提出檢控。



長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，有車只燒剩支架。其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，消防相信該車為非法改裝而成的流動非法加油站。（梁偉權攝）

梁楠卓指，現場有懷疑易燃液體燒過的痕跡，加上火勢蔓延速度極不尋常，故懷疑該輛輕型貨車上曾載有大量燃油。消防認為起火原因有可疑，交由警方進一步調查。據知火警現由深水埗警區重案組跟進。

長沙灣魚類批發市場對開的欽明路有多架車起火，現場影片可見，一輛車身較小的白色貨車最先起火，烈焰從車身兩邊噴出，其後波及其他車。（讀者提供）

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火焚毀，其中一部車貨斗內的膠桶燒溶。（梁偉權攝）

消防處在下午3時23分接報，指欽州街西迴旋處有車起火，人員動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午約3時44分將火大致救熄，確認共有6輛貨車及一輛私家車起火。其中一名40歲姓曹男傷者身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院救治，其後轉送瑪麗醫院留醫；另一名46歲非華裔男傷者，則身體20%二級燒傷，頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。兩人至今晚均情況危殆。

消防處強調，從事非法加油活動罪行嚴重，處方會果斷執法。該處稱近日不時發現由七人車或輕型貨車改裝而成的流動非法加油站，不法分子會將載滿燃油的油缸，收藏在極不通風的車輛後排，這些非法油站並無裝設加油站專用的消防裝置及設備，而用作改裝而成的車輛經常會停泊在路旁甚至民居附近，一旦發生火警，有可能波及附近建築物，造成嚴重人命傷亡與財物損失，對市民構成嚴重風險。

處方提醒市民切勿光顧非法加油站。如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報，或使用「火警危險電子投訴平台」的「油擊」舉報眼（https://fhcp.hkfsd.gov.hk），向消防處提供資訊、上載相片或影片，以打擊非法燃油轉注活動。

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天。（fb香港交通及突發事故報料區/Yin Tsoi）

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，最先起火的一部車燒剩支架，探員在場調查。（梁偉權攝）

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，消防到場灌救，有車燒剩支架。（梁偉權攝）

長沙灣魚類批發市場對開有多部車起火，濃煙沖天，遠至港島亦可見到煙柱。（讀者提供）