大埔粉麵店驚現老鼠　食環到場洗地　店方聲明：疑AI合成惡意誹謗

大埔粉麵店廚房驚現「老鼠派對」。昨日（6 日）社交平台有人發布一條影片，片長約20秒，指大埔一間粉麵店廚房後巷一個裝有食材的膠桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。另外，網民亦上載一張相片，可見裝有多個鳳爪排骨盅飯的蒸籠放在後巷一架手推車上，旁邊是一桶廚餘，衞生欠佳。影片惹來網民熱論，有人直言：「咁多年都成日去食，睇完而家都有d（啲）反胃」。



不過事件有新進展，今早（7日）10時許涉事粉麵店在Facebook大埔街坊群組就事件發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉。惟有關老鼠的影片，店舖表示片中出現「多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況」，指影片疑AI生成或剪輯內容，有人疑作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助，案件已交由警方及律師跟進。



此外，今早有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔，並在店舖對開大街放置老鼠藥滅鼠。《香港01》已就事件向食環署及警方查詢。

昨日（6 日）網上社交平台有人發布一條影片，指大埔墟一間粉麵店廚房後巷一個裝有未經處理食材的桶上，有6隻老鼠「大啖大啖」進食桶內食材，狀甚滋味。（網上影片截圖）

《香港01》就店舖聲明向涉事粉麵店查詢，職員承認聲明是由店舖發出，並指因老闆現時不在店內，未能就事件作出任何回應。

店舖為鳳爪排骨飯放手推車致歉 指老鼠片段疑AI合成

聲明中提到，店舖於昨日下午約3時左右起，發現該段「老鼠影片」，相關片段被大量轉發，已對店舖商譽及正常營運造成嚴重影響。粉麵店指，「經仔細檢視後，發現當中出現多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況，包括畫面比例異常、物件邊緣模糊、光影不自然，以及『老鼠』與周邊環境互動不連貫等，均不符合正常實地拍攝的畫面特徵。」

店舖已報警 將追究散播失實內容者

粉麵店稱一向嚴格遵守相關衛生及安全規定，並定期聘請清潔公司定期進行清潔及防治滅蟲檢查。店舖已就事件向警方報案處理，同時現正委託律師跟進，並將對涉事人士及任何參與製作、發布、轉載及散播失實內容者依法追究，保留一切民事及刑事追討權利。

涉事粉麵店於早上10時許在Facebook大埔街坊群組發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，就此向顧客致歉。惟至於老鼠進食廚餘影片，指影片疑AI生成或剪輯內容，作出惡意誹謗，店舖已就事件報警求助。（網上截圖）

記者今早（7日）10時許到涉事粉麵店了解，現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店門外及後巷洗地清潔，並在店舖對開大街放置老鼠藥滅鼠。現場所見，燈柱及鐵閘亦貼有防鼠患的警告。

現場有多名身上印有「防治蟲鼠服務承辦商」的食環署職員在該店舖對開及後巷洗地清潔。（林澤鋒攝）

現場可見，店內仍有不少食客。而途經的街坊魯先生指，涉事粉麵店在區內頗有名氣，他曾光顧過一次。他指有看畢「老鼠影片」後感到反胃，指「難以接受，好唔衞生」，又斥粉麵店竟將盅飯放在後巷手推車上「好過份」。

原本打算到粉麵店用膳的蘇小姐亦表示感到害怕，但指如果影片是AI生成，她會相信影片是假的：「而家（AI）咁勁。」不過因為現時未能查證影片真偽，她會考慮是否選擇光顧。

《香港01》已就事件向食環署及警方查詢。