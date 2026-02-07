大埔海達魚蛋粉麵鳳爪排骨飯放後巷！網民：老鼠放題　店方發聲明

食肆最重要是食物安全，否則食客病從口入。網上流傳1張圖片，顯示大埔海達魚蛋粉麵店打開後門，後巷有1個手推車，車上有1個大蒸籠，放有多盅鳳爪排骨飯，完全沒有遮掩。目擊者指出，鳳爪排骨飯位於大埔1間粉麵店後門後巷位置，估計屬於對方，許多網民笑言「好惹味」、「老鼠放題」、「可能係廚餘呢！除非唔係」、「未見有米奇試味？」。



大埔1間粉麵店打開後門，後巷1個手推車上有1個大蒸籠，放有多盅鳳爪排骨飯，卻無遮無掩，沒有用蒸籠蓋蓋上。（facebook群組「大埔 TAI PO」）

大埔海達魚蛋粉麵發嚴正聲明及道歉

事件在大埔群組瘋傳後，大埔海達魚蛋粉麵的社交平台帳號在「大埔TAI PO」發出「嚴正聲明及致歉啟事」，指「本店已留意到最開始的第一個帖文中，出現本店鳳爪排骨飯放置於手推車上的畫面，經本店即時向相關工作人員查證後，確認此情況屬本店處理上的疏忽」，向食客致歉，承諾作檢討及改善流程。

網上疑有人發布 AI 生成短片 店方將追究

至於「發現有人於 Facebook 發布及散播疑似以 AI 生成／剪輯之內容」，認為是對該店的惡意誹謗，相關內容被大量轉發，對「已對本店商譽及正常營運造成嚴重影響」，表示他們一直定期聘請清潔公司清潔及防治滅蟲檢查。已就相關事件向警方報案，並正「委託律師跟進，並將對涉事人士及任何參與製作、發布、轉載及散播失實內容者依法追究，保留一切民事及刑事追討權利」。

該店在大埔群組發出聲明。（facebook群組「大埔 TAI PO」）

後巷擺放多盅鳳爪排骨飯 無遮無掩

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」上載1張圖片，可見食肆後門打開，後巷1個手推車上有1個大蒸籠，放有多盅鳳爪排骨飯，卻無遮無掩，沒有用蒸籠蓋蓋上，缺乏食物安全意識。

網民︰用個蒸籠蓋冚吓唔使死呀

樓主指出，現場是大埔1間粉麵店後門，估計鳳爪排骨飯屬於對方。帖文引來大量網民討論，「好有風味」、「用個蒸籠蓋冚吓唔使死呀」、「好嘔心」、「真係以為大菌食細菌 ，細菌當補品」、「香港啲厨房佬係咁」。

有人上載影片，聲稱拍攝到多隻老鼠在該間粉麵店進食生肉，卻引來其他網民質疑是AI合成，Google Gemini亦認為可能是AI製作。（facebook群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

另有影片顯示老鼠食生肉 Gemini分析認為或是由AI製作

亦有人上載影片，聲稱自己拍攝到多隻老鼠在該間粉麵店進食生肉，卻引來其他網民質疑是AI合成，Google Gemini亦嘗試分析影片，認為有機會是由AI製作。

