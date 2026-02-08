屯門19歲青年箍煲不成自焚　腳傷涉縱火被捕　一男助脫困燒傷手

屯門一名19歲青年，懷疑與前女友見面箍煲不成，淋酒精點火自焚，在他人協助下脫險回家，腳部受傷，最終被警方登門拘捕。



男子清醒被送屯門醫院治理。（資料圖片）

事發於昨日（7日）下午4時17分，據了解姓李（19歲）男子相約同歲姓張前女友到黃金泳灘休憩處見面。李男提出復合被拒絕，懷疑自潑消毒酒精並點火自焚，其後痛楚但自行撲滅無效，走入青山公路-青山灣段一公廁將衣物除去。陪同張女應約的一名19歲姓鍾男子，見狀上前協助李男脫去衣物，手指燒傷，被送往屯門醫院治療。

李男事後自行返回大興邨興輝樓家中。消防在現場發現助燃劑，認為起火原因有可疑。警員經進一步調查，登門將李男以涉嫌「縱火」拘捕。被捕人腳部燒傷，清醒被送往屯門醫院治理，現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。

屯門大興邨。（資料圖片）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288