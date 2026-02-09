兩對夫婦非法賣空股票賺$330萬差價　首以欺詐定罪判監或社服令

警方表示，兩對本地夫婦涉嫌於2020年在未持有相關股票的情況下，向證券經紀虛報持有股票並指示賣出。隨後，在股價下跌至低位時，他們再透過其他證券行購回相關股票，以助填補股票完成交收，從中賺取差價約港幣330萬元。



案件在區域法院經過8日審訊，最終4名被告被裁定9項「欺詐」罪名成立。今日（9日），4名被告分別被判處22至24個月監禁，以及120至180小時的社會服務令。警方表示，本案是香港首宗以「欺詐罪」對非法賣空股票行為進行定罪的案例，並歡迎法庭的裁決，有關判刑反映了罪行的嚴重性，並具有阻嚇作用。



商業罪案調查科訛騙案調查組偵緝高級督察林浩廉交代案情。（警方圖片）

商業罪案調查科訛騙案調查組偵緝高級督察林浩廉表示，警方於2021年獲證券及期貨事務監察委員會（證監會）轉介，涉及股票市場中「唱高散貨」的投資個案，並懷疑當中涉及非法賣空股票及欺詐成分。

經過深入調查，警方與證監會鎖定兩對本地夫婦。他們涉嫌於2020年利用社交媒體獲取與「唱高散貨」騙局相關的資訊，在未持有相關股票的情況下，向證券經紀虛報持有股票並指示賣出。隨後，在股價下跌至低位時，他們再透過其他證券行購回相關股票，以助填補股票完成交收，從中賺取差價約港幣330萬元。

警方與證監會於2021年3月展開聯合行動，成功拘捕這4名人士，其職業分別報稱為股票經紀、商人及家庭主婦。經過深入調查、取證及徵詢律政司法律意見後，警方共控告這兩對夫婦9項「欺詐」罪名，以9九項交替控罪，即《證券及期貨條例》中的「非法賣空」股票罪。

案件在區域法院經過8日審訊，最終4名被告被裁定9項「欺詐」罪名成立。於今日，4名被告分別被判處22至24個月監禁，以及120至180小時的社會服務令。同時，警方已根據《有組織及嚴重罪行條例》向法庭申請充公4名被告的犯罪得益。

警方指，此案展現了警方打擊詐騙及金融犯罪的決心，警方將繼續致力於維持香港金融體系的穩定。此次判決亦反映了警方與證監會緊密合作的成效。警方藉此機會感謝證監會在行動、取證及審訊過程中提供的支援與協助，包括安排專家證人出庭作證。

警方重申，非法賣空股票違反《證券及期貨條例》，最高可以被判處監禁2年及罰款港幣10萬元。如果在賣空股票過程之中使用虛假文書或者作出虛假聲明，更加干犯《盜竊罪條例》中的「欺詐罪」，最高刑罰為監禁14年。市民切勿以身試法。