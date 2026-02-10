屯門井頭中村謀殺｜妻涉用煲殺夫　兩人均患病　經濟拮据關係差

▼點擊下圖觀看直播▼

屯門井頭中村昨（9日）傍晚揭發謀殺案，一名63歲男子頭部疑遭鈍物襲擊重創，倒斃家中床上。警方經調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕死者的51歲妻子。警方今日（10日）繼續在現場搜證，下午5時召開記者會交代案情，指死者與疑兇經濟拮据、長期關係緊張，常因生活瑣事、生活陋習和經濟問題爭執，疑兇懷疑於昨日清晨用不鏽鋼煲襲擊丈夫致死。警方展示檢獲相信是兇器的不鏽鋼煲，見到煲底有凹陷及裂痕，裂痕旁更沾有紅色的懷疑血跡。



屯門井頭中村謀殺案，警方拘捕男死者的妻子，並檢獲大批證物，包括一個懷疑是兇器的長柄煲。（林振華攝）

屯門警區刑事部總督察莊婉娜表示，昨傍晚約6時41分，警方接報指井頭中村一個約300呎的平房內，發現一名男子昏迷。警員及救護員到場，發現男子頭部有嚴重傷勢，當場證實死亡。現場除有死者外，亦有死者的妻子及女兒在場。調查期間，死者妻子報稱不適，頭暈及嘔吐，由警員陪同到屯門醫院治理。

屯門井頭中村謀殺案，警方拘捕男死者的妻子，並檢獲大批證物。（林振華攝）

警方經初步調查，得知死者一家三口居於上址逾20年。63歲死者為清潔工人，51歲妻子無業，24歲女兒為學生。調查顯示，死者與妻子均有長期病患，死者有心臟病，妻子有腎病，雙方長期關係非常緊張，經濟拮据，不時發生糾紛；女兒亦透露父母長期因生活瑣事、陋習和經濟問題等爭執。

調查相信，案發在2月9日清晨，死者女兒透露在凌晨2時，見過死者在家中用電話，之後女兒回房睡覺，至清晨聽到撞擊聲，但不以為意。早上7時許，女兒如常上學，傍晚6時許回家，才發現父親滿頭血跡，倒臥床上。

早上10時左右，死者遺體由仵工移送殮房。（翁鈺輝攝）

初步檢驗相信，死者已死亡一段時間，死亡時間與女兒的證供脗合；現場檢獲懷疑兇器，為直徑19厘米的不鏽鋼煮食煲，會交化政府化驗所化驗。警方今早以涉嫌謀殺拘捕死者妻子，暫不見她有精神病紀錄；她因身體不適，繼續在屯門醫院留醫，稍後會被暫控謀殺罪，死者具體死因有待進一步驗屍確定。

屯門井頭中村謀殺案，警方拘捕男死者的妻子，並檢獲大批證物，當中懷疑是兇器的不鏽鋼煲底部有裂痕及懷疑血跡。（林振華攝）

今早有街坊透露，死者在百貨公司做清潔，花名「水蛇」，向來與妻子關係不睦。事發時街坊聽到死者的女兒驚慌大叫：「阿媽！你做咩呀？」街坊聽聞吵鬧聲，到他們的住所查看，見死者妻子一臉呆滯。死者的女兒則向街坊表示，母親未有按時到醫院治理腎石；街坊好言相勸，死者妻子卻脫口說：「橫掂都死，睇嚟做咩吖！」

死者倒斃床上。（翁鈺輝攝）

隨後死者女兒按街坊建議，為母親收拾衣物前往醫院，惟剛打開父親房門即赫見父親倒臥床上，臉上滿佈乾涸的血，女兒隨即失聲驚叫。街坊形容當時見到死者「成個頭黑麻麻，有嘢冚住個身......合埋眼嘅，乾晒，啲血滰（音瓊）咗」，地上亦有水和血迹，於是報警。

死者倒斃床上。（翁鈺輝攝）

警方於昨晚傍晚6時許接報，指一名男子懷疑暈倒在井頭中村一間屋內，救護員到場證實該男子已明顯死亡；警方發現死者頭部有可疑傷勢，經調查後將案件列作謀殺，並拘捕死者妻子。屯門警區重案組接手跟進案件，稍後將安排驗屍，以確定死者死因。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5742與調查人員聯絡。