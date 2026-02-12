攜逾$13萬另類吸煙產品及私煙　31歲女遭海關拘捕　判監半年罰款

海關於去年12月17日，在機場截查一名31歲抵港女旅客，在其個人行李內檢獲共約2萬件另類吸煙產品，以及約17,800支未完稅香煙，估計市值共約134,100元，應課稅值約58,800元。



該名旅客隨即被捕，她因進口另類吸煙產品和進口未完稅香煙，以及未有向海關人員作出申報，違反《進出口條例》和《應課稅品條例》，今日（2026年2月12日）在西九龍裁判法院被判處監禁6個月，罰款500元。



海關於去年12月17日在機場拘捕涉案31歲女子，搜獲大量另類吸煙產品及未完稅香煙，她今日（2026年2月12日）被判處監禁6個月，罰款500元。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。