海關落馬洲拘六旬漢 揭褲內暗藏多包共201支私煙 判監4周兼罰款
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關於前日（10日）在落馬洲支線管制站，截查一名60歲抵港男旅客，在其身上檢獲201支未完稅香煙，估計市值約820元，應課稅值約660元。
該名旅客隨即被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），昨日（11日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁4星期及罰款1,500元。根據海關圖片所見，私煙藏於褲內暗格。
海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。
海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。
遠洋船及貨櫃藏$6800萬私煙 消防助爆暗格尋獲 海關拘8船長船員泰國抵港行李藏逾$90萬大麻花和私煙 海關機場拘47歲男旅客土瓜灣海味店爆竊案 警拘3男子 66歲主謀再涉另一竊案有片｜大埔私家車行車證過期 欲逃撞3車包括警車 2男女黑布蒙頭