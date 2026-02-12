海關落馬洲拘六旬漢　揭褲內暗藏多包共201支私煙　判監4周兼罰款

海關於前日（10日）在落馬洲支線管制站，截查一名60歲抵港男旅客，在其身上檢獲201支未完稅香煙，估計市值約820元，應課稅值約660元。



該名旅客隨即被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），昨日（11日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁4星期及罰款1,500元。根據海關圖片所見，私煙藏於褲內暗格。



海關前日（10日）在落馬洲支線管制站，拘捕一名六旬抵港男旅客，在其長褲暗格檢獲201支未完稅香煙，他昨日（11日）被判監4星期，罰款1,500元。（海關圖片）

海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。