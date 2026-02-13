阿布扎比航班機艙老鼠偷$30萬手錶　女子赴美藏胡椒噴霧　警拘3人

機場警區於昨日（12日）接獲報案，指一名男乘客在一班由阿布扎比飛往香港的航班上，將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內一隻價值30萬元的手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。



機場警區人員接報到場，初步調查後，拘捕一名40歲本地女子和一名32歲內地男子，涉嫌盜竊，兩名被捕人現正被扣留調查。

一名男乘客在一班由阿布扎比飛往香港的航班上，發現背包內一隻價值30萬元的手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。（資料圖片）

69歲本地女子赴美 行李藏胡椒噴霧

另外，機場警區於同日接獲另一宗報案，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件手提行李內藏有違禁物品，該件手提行李屬於一名打算前往美國的69歲本地女子。

經初步調查後，拘捕了該名女子，涉嫌違反《火器及彈藥條例》。調查顯示，該名女子涉嫌於其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧；該女子獲淮保釋候查。

兩宗案件均交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

45歲內地男子涉於航班上盜竊被捕。（資料圖片）

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。

另外，警方發現，有部份旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。