農曆年前警西九打擊非法賽車等　拘14男包括通緝犯　扣查18改裝車

警方西九龍總區交通部執行及管制組人員，在農曆新年前夕（2月5至13日）在區內進行針對性執法行動，打擊「酒後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行。警方利用隱形戰車，在區內如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等主要路段及快速公路巡邏，以重點打擊非法賽車及超速相關罪行。



行動期間，警方拘捕14名本地男子（31至67歲），分別涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「酒後駕駛」。調查期間，人員亦發現4名男子為被通緝人士，據知他們分別涉嫌沒有繳交交通罰款或違反法庭指令。



警方在農曆新年前夕，於西九龍總區內打擊「酒後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行，拘捕14名男子，並扣查18輛懷疑非法改裝車輛。（警方提供）

人員亦於西九龍區內多個地點，設置數碼雷達偵測（俗稱影快相），偵測到237輛車輛涉超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

行動中，警方亦發現14輛私家車和4輛電單車懷疑被非法改裝，或其車身構造違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等，已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心內，等待進一步檢驗。另外，人員亦向3部車輛發出欠妥車輛報告。

警方表示，會在農曆新年期間繼續打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，呼籲駕駛者切勿以身試法。警方希望透過嚴厲交通執法措施以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。