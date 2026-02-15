荃灣毀垃圾車．影片曝光｜金毛男擸刀指罵衝向人群　途人雞飛狗走

一名姓梁（52歲）男子懷疑不滿清潔工作，昨日（14日）在荃灣川龍街街頭，連環用鋁條、木棍毀壞一輛垃圾車，復闖入一間凍肉舖，掠走一把西瓜刀及一把剪刀，再次破壞該車，最終涉嫌「藏有攻擊性武器」及「刑事毀壞」被捕。



事發一刻影片曝光，可見涉事垃圾車正在駛出垃圾站，其後打死火燈停在路中。一名金髮黑衫男手持西瓜刀從凍肉舖步出，情緒激動，持刀向垃圾車指罵，司機慌忙關上車窗，期間一度向金髮男做出手勢示意。金髮男其後繼續持刀，回頭衝上行人路人群，當時多名路人圍觀，紛紛被嚇至雞飛狗走，幸無人被傷及，最後金髮男走入一條巷後，影片結束。帖主稱：「好癲......點解啲人仲可以企喺到睇？」



涉事垃圾車駛出垃圾站，其後打死火燈停在路中。（threads／jokeryeung）

事發昨日（14日）下午近2時，警方接獲一名垃圾車職員報案，指一名男子在川龍街破壞垃圾車。警員接報到場，相信涉案52歲姓梁男子，曾分別以鋁條、木棍、西瓜刀及剪刀扑車，以涉嫌「藏有攻擊性武器」及「刑事毀壞」將他拘捕，他清醒被送往仁濟醫院檢查。

警方經初步調查後，相信梁男因不滿清潔工作，先在川龍街街頭，拿取3條長約90厘米的鋁條及一支長約50厘米的木棍毀壞垃圾車；隨後他再闖入川龍街一凍肉舖，取去一把長約30厘米的西瓜刀和一把長約24厘米的剪刀，再次破壞垃圾車。警員接報趕至後，在聯仁街將他拘捕。

一名金髮黑衫男持刀，從一間凍肉舖走出。（threads／jokeryeung）

金髮男持刀指罵垃圾車司機。（threads／jokeryeung）

金髮男調頭衝回行人路。（threads／jokeryeung）

昨日（14）案發後，荃灣川龍街有多名戴頭盔及穿戰術背心的警員到場。（吳美松攝）

昨日（14日）案後，警員向司機了解事件詳情。（吳美松攝）

