荃灣男持棍扑垃圾車　復闖凍肉舖擸西瓜刀鉸剪再毀車　涉兩罪被捕

荃灣街頭有人持棍、西瓜刀及剪刀破壞垃圾車被捕。今日（14日）下午近2時，警方接獲一名垃圾車職員報案，指一名男子在川龍街破壞垃圾車。警員接報到場，相信涉案52歲姓梁男子曾分別以鋁條、木棍、西瓜刀及剪刀扑車，以涉嫌藏有攻擊性武器及刑事毀壞將他拘捕。梁男清醒被送往仁濟醫院檢查，並正被警方扣查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第三隊跟進。



荃灣川龍街有多名戴頭盔及穿戰術背心的警員到場。（吳美松攝）

現場可見，多名身穿戰術背心的警員向垃圾車司機了解詳情，看守遺棄在路邊的多支白色棍狀物品。有街坊指，曾經有人在上址爭執，然後扑打一輛垃圾車。

警方經初步調查，相信被捕男子因不滿清潔工作，先在川龍街街頭，拿取3條長約90厘米的鋁條及一支長約50厘米的木棍毀壞垃圾車；隨後他再闖入川龍街一凍肉舖，取去一把長約30厘米的西瓜刀和一把長約24厘米的剪刀，再次破壞垃圾車。警員接報趕至後，在聯仁街將他拘捕。

警員向司機了解事件詳情。（吳美松攝）

