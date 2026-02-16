夏葵樓停電│房署：喉管滲水機房短路　經搶修後凌晨1時半恢復電力

葵涌邨夏葵樓於昨日（年廿八/15日）晚上約9時突然全幢停電，中電指設備故障引致該座樓760戶停電。現場消息稱，懷疑上址大廈簷篷位置有喉管爆裂，滲落機房天花致漏水，導致電櫃設備跳掣。有工程人員在上址緊急維修，並用帆布遮蓋住部份設備。據知工程人員啟動臨時發電機，供電予部份升降機及走廊燈使用，但室內則全數停電。



房屋署回覆指，初步相信是因喉管滲水令大廈電機房出現短路所致。保安員發現停電後，已立即安排電器及升降機工程人員到場進行緊急維修。房署原本預計須於今日早上6時始能恢復電力，但在工程人員及承辦商努力搶修後，夏葵樓電力供應已於今日（16日）凌晨約1時30分回復正常。

夏葵樓已於凌晨1時半恢復正常供電。

中華電力表示，2月15日 晚上約9時13分，葵涌邨夏葵樓懷疑因客戶設備故障，影響該座約760名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正進行搶修。中電社區支援隊亦到場提供適切支援及協助。

大廈管理員張貼通告，顯示暫時停止電力供應。(李家傑攝)

房屋署表示，非常關心葵涌邨夏葵樓昨日（2月15日） 晚上約9時15分發生的停電事件。事件中，約800個單位受影響，初步相信是因喉管滲水令大廈電機房出現短路所致。保安員發現停電後，已立即安排電器及升降機工程人員到場進行緊急維修。

房屋署人員亦即時到場，關心居民的情況。後備發電機亦已啓動，大廈地下大堂及梯間照明現時正常，樓層大堂亦已恢復部分照明，各樓層均有一部升降機提供服務。

房屋署已接觸大廈內數戶有特別需要的居民，知悉他們的情況暫時安全。當中包括一名須使用呼吸機的居民已由家人陪同下，到其親人位於鄰座大廈的單位。同時，房屋署已將事件通知當區區議員及關愛隊，他們已到場為居民提供協助。房屋署正繼續積極跟進有關緊急維修工程，以期盡快在今早6時前恢復大廈的電力供應。

工程人員用帆布遮蔽住電櫃，同時尋找漏水源頭。(李家傑攝)