大灣區飛台北遇大霧　盤旋7圈折返加油續行程　全程7小時旅客叫苦

大灣區航空一班原訂昨晚（周日/15日）由香港飛往台北的航班，由於桃園國際機場附近大霧，能見度一度只得300米，航機只能在新竹外海盤旋苦候天氣好轉。惟當盤旋約7個圈後，航機油量已不足支撐等候時間，只能折返香港入油。此航程已花約4個多小時，再加上入油及其他作業時間，該航班於今日（16日）凌晨再次啟航，最終逾7個多小時始飛抵台北。至於返程的HB707航班，亦因而順延至今日凌晨始返港。



台北桃園機場昨晚泛起大霧。(網上圖片)

涉事航班為大灣區航空HB706。該航班由昨日晚上8時半在香港國際機場出發，原本個多小時的航程，卻因台北一帶泛起大霧，導致機場能見度太低，航班未能降落。依據航班追蹤網站flightradar24資料顯示，HB706在台灣新竹外海下降高度，並一直盤旋，繞了7個圈仍未能降落，最終只好返回香港國際機場。此時已為今日（周一/16日）凌晨零時45分。

HB706航班第一次飛台北時，在新竹外海盤旋7圈後返港入油。(圖片來源：flightradar24.com)

客機於香港重新加油後，於凌晨2時15分再次踏上跑道啟航，最終在今日凌晨3時半左右，安全抵達台北桃園國際機場，全程7個多小時。至於回航的HB707航班，原訂為昨日（16日）晚上11時10分起飛，因而延至今日凌晨4時254分才於桃園啟程，並於清晨6時01分返抵香港。

有HB706座上客於折返香港後在網上訴苦，指坐了多個鐘頭，「真的不行，先下飛機了（全身超不舒服）」，又直言「包含我出發到機場的時間，我已經跟你們耗了9小時。我是香港飛台灣，不是飛澳洲，你們還好嗎？這次的事件我已經被此航空公司搞到身心俱疲…」

但有不少網民留言反指「難道航空公司有很想故意耍你嗎 桃機天氣爛也沒辦法啊」、「你都說了台灣天氣不好在空中盤旋沒油才折返香港，關航空公司什麼事？」

訴苦旅客拍攝她在折返香港、等候入油時的情況，當時為凌晨1時34分。(網上圖片)

HB706航班第一次飛台北時，在新竹外海盤旋7圈後返港入油。(圖片來源：flightradar24.com)

HB706加油後再次飛往台北。(圖片來源：flightradar24.com)