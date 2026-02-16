海關機場連拘兩名檳城抵港漢 揭行李各藏5公斤可卡因共值$900萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關昨日（15日）在機場偵破兩宗旅客販毒案，共檢獲約10公斤懷疑可卡因，市值共約900萬元，拘捕兩名男子。他們已各被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件將於2月18日，在西九龍裁判法院提堂。
兩名涉案男旅客分別56歲和60歲，均於昨日從馬來西亞檳城飛抵香港。關員為兩人清關時，分別在他們的行李內，各發現約5公斤懷疑可卡因。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。
海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。
